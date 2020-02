Alberto Fernández habló sobre su vicepresidenta: "Tengo la tranquilidad de tener a Cristina a mi lado"

El mandatario habló sobre la situación de los jubilados y remarcó que con "mucho esfuerzo estamos mejorando la situación de los que peor están"

El presidente Alberto Fernández destacó este miércoles durante un acto en el partido bonaerense de Ezeiza su compromiso de trabajar contra la "pobreza" y por la "igualdad" de los argentinos y remarcó que tiene la "tranquilidad" de estar acompañado por la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

"Podrán criticarme por mis errores, pero nunca por haberles mentido. Dije que iba a llegar aquí para preocuparme por los que peor están, para poner más igualdad en la sociedad argentina y es lo que voy a seguir haciendo. Y tengo la tranquilidad de tener a Cristina a mi lado, acompañándome con la misma decisión", subrayó el mandatario.

El mandatario se expresó de este modo durante el acto que encabezó en su visita al Centro Recreativo Nacional "Néstor Kirchner", en el partido bonaerense de Ezeiza.

"Siempre pensamos una Argentina que nos contenga a todos. Detesto la teoría del descarte, porque todos tenemos que tener derechos en la sociedad en la que vivimos. Primero los más necesitados y nuestra primera obligación es para los que tienen la urgencia, porque solo dándole una mano a quienes cayeron en un pozo nos podremos levantar como país", expresó.

En ese marco, el jefe de Estado dejó en claro que "no sobra nadie en la Argentina" y añadió: "Esa es la dignidad que nos pusimos como premura, los que más nos preocupan son los que peor están".



En referencia a ex trabajadores de la empresa avícola Cresta Roja, que participaban del acto, Fernández les dijo: "No me olvido de ustedes, compañeros".



En otro tramo de su mensaje, se refirió a la situación de los jubilados y remarcó que con "mucho esfuerzo estamos mejorando la situación de los que peor están".

El jefe de Estado estuvo acompañado por la primera dama, Fabiola Yañez; el líder de La Cámpora y jefe del bloque oficialista de diputados nacionales, Máximo Kirchner; y los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y del Interior, Eduardo Wado de Pedro.

Tras destacar la puesta en valor del centro recreativo, obra que se realizó durante la administración kirchnerista, dijo que "hay quienes piensan que sacando placas la gente se olvida, pero aunque las saquen a todas a Néstor siempre lo recordarán".

"Yo sé quién fue Néstor, fui su jefe de Gabinete, siento orgullo de haberlo sido y celebro que hoy su nombre esté aquí", agregó.

El Presidente agradeció además la presencia de los movimientos sociales que "colaboraron para poner en valor las piletas" de Ezeiza, al tiempo que destacó la importancia de las "economía populares" y pidió "prestarle mucha atención" porque "se ocupa de los que otros quieren descartar".

Por último, Fernández dijo que "tantas veces nos hemos vuelto a levantar" y concluyó: "Vamos a ponernos nuevamente de pie, entre todos, todas, todes".