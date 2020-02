Alberto Fernández: "A Macri le debe preocupar la economía porque sus amigos dejaron de ganar millones"

El jefe de Estado expresó su deseo de que "alguna vez los Tribunales vuelvan a ser Tribunales" y habló sobre el análisis de su antecesor sobre la economía

El presidente Alberto Fernández se quejó este viernes de la política de servicios públicos que llevó a cabo la gestión de Cambiemos y consideró que "muchos" ex funcionarios y empresarios del sector "tendrían que estar en los Tribunales dando cuenta de lo que han hecho".

"No me gusta hacer política en los Tribunales, pero muchos tendrían que estar en los Tribunales dando cuenta de lo que han hecho", sostuvo el mandatario.

En declaraciones radiales, el jefe de Estado deseó que "alguna vez los Tribunales vuelvan a ser Tribunales y funcionen como tal".

El líder del Frente de Todos se refirió al análisis que hizo su antecesor, Mauricio Macri, sobre la situación económica del país.

"A Macri le debe preocupar la economía porque sus amigos dejaron de ganar millones, dejaron de expoliar a los argentinos, que era el objetivo de su Gobierno", ironizó Alberto Fernández.

Y añadió: "Me parece asombroso. Tenemos un pueblo maduro y sabemos de lo que estamos hablando. Pero no quiero volver a la riña, porque la gente quiere que le arreglen el problema, no que le cuente quién es el responsable".