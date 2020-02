Longobardi advirtió que "el Presidente subordinó la política económica a su éxito con la deuda"

En su editorial, el periodista analizó el posible temario que Albero Fernández abarcará durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias

En su editorial del programa Cada Mañana, el periodista Marcelo Longobardi analizó el posible temario que Alberto Fernández abarcará el próximo domingo en su discurso de apertura del período de sesiones ordinarias.

En diálogo con el analista Rosendo Fraga, Longobardi sostuvo que el Presidente "subordinó la política económica a su éxito con la deuda" y consideró que es una condición "necesaria pero no suficiente" para solucionar los problemas que atraviesa el país.

"El Presidente desde que asumió dijo que la deuda se resolvía a fin de marzo. La fecha es un objetivo y habrá que ver si se concreta o no. Ahora es la prioridad porque si no encausa la deuda no se puede encausar la economía", sostuvo al respecto Fraga.

Además, consideró que el mandatario planteará otros ejes como el tema de las jubilaciones, la reforma judicial y el aborto.

Por último, Fraga analizó el rol de Cristina Kirchner y su incidencia en la toma de decisiones y remarcó que hacia fines de marzo, se renuevan las autoridades del PJ y "dará una precisión sobre la relación de fuerza en el terreno político".