Alberto Fernández se reunió en Casa Rosada con referentes de organizaciones de DD.HH

El encuentro se dio unos días después de que el Presidente señalara que "tenemos que dar vuelta la página" en relación con el terrorismo de Estado

El presidente Alberto Fernández recibió este jueves en la Casa Rosada a referentes de organizaciones de derechos humanos que calificaron el encuentro como "muy positivo" dado que, afirmaron, dialogaron con una agenda abierta en la que se "trataron varios temas".



"El Presidente tuvo una actitud muy abierta y respondió a todas nuestras inquietudes. Hablamos sobre el hambre, la deuda externa y los caminos que debemos recorrer para lograr Memoria, Verdad y Justicia", señaló Nora Cortiñas, integrante de la asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora al término del encuentro.



De esta forma, los representantes de los organismos dieron por cerrada la controversia que surgió el viernes en Campo de Mayo, cuando al despedir a un contingente del Ejército que partía hacia Chipre en Misión de Paz, Fernández había señalado que los argentinos "tenemos que dar vuelta la página" en relación con el terrorismo de Estado por la "inconducta" de algunos oficiales durante la última dictadura militar.



Horas más tarde, Cortiñas declaró que esos dichos del Presidente tenían un sesgo "negacionista".



El Presidente aclaró luego por Twitter: "Que nadie dude de en qué lugar estoy parado. Que nadie crea que niego el horror vivido. Como siempre, debemos estar unidos para que el Nunca Más que pregonamos sea nunca más en la Argentina" y, ante ello, Cortiñas admitió que el término "negacionista" fue "un poco fuerte" y que no lo volvería a usar.



Tras el encuentro de esta jornada, el premio Nobel de la Paz 1981 y presidente de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), Adolfo Pérez Esquivel, relató que le pidieron a Alberto Fernández "clarificar la deuda externa contraída por un gobierno constitucional, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no cargar sobre los actores sociales más desprotegidos y ver a donde fueron esos capitales", entre otros temas.



"Hablamos sobre la deuda externa, que consideramos que debe ser investigada, sobre el hambre y también sobre los recursos naturales. Le dijimos que no se puede dañar la madre naturaleza en pos de un crecimiento económico", remarcó.



El también fundador del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) pidió "investigar a dónde fueron esos capitales" que ingresaron a través de la deuda tomada de acreedores externos durante el gobierno de Cambiemos y "en qué se invirtieron" y confió que "el Banco Central tienen esa información".



"Vamos a ver cómo se puede clarificar una deuda que termina siendo injusta y no es la misma deuda contraída por los miembros de la dictadura militar, ya que fue contraída por un gobierno constitucional", dijo.



En ese sentido, agregó que "no son préstamos que contribuyan al desarrollo del país", ya que "no se construyó un metro de ruta" y "no se hizo nada de interés para el pueblo ".



Por su parte, el director consultivo de la Asociación Americana de Juristas, Beinusz Szmukler, quien también participó del encuentro, pidió "avanzar en la investigación sobre el paradero de los archivos de la dictadura para profundizar el camino de la verdad y la justicia".



Cortiñas dijo que como Madre de Plaza de Mayo línea fundadora, su "preocupación" apuntaba siempre a "ubicar los archivos de la dictadura militar" y avanzar en "los juicios contra los represores"



Señaló que "no se habló" sobre el episodio con respecto a las declaraciones del presidente Fernández sobre las Fuerzas Armadas y consideró que se "trata de algo que ya quedó saldado y está terminado".



Cortiñas explicó que la reunión con los representantes de los organismos de derechos humanos "no fue" para tratar ese tema, que tuvo gran repercusión mediática sino que "el encuentro estaba acorado hace más de 15 días".



La dirigente indicó que Fernández "escuchó todo" lo que le dijimos y "se avanzó en las propuestas" de los organismos de Derechos Humanos.



En la reunión también participaron figuras ligadas a la defensa de los derechos humanos como Ana María Careaga (sobreviviente de Atlético Banco Olimpo); Alcira Argumedo (ex diputada nacional), Stella Calloni (periodista), Lita Stantic (guionista) e Irma Medina (sobreviviente de Atlético Banco Olimpo), entre otros.



Participantes de este encuentro le confiaron a Télam que desde los organismos insistieron con las demoras en los juicios de lesa humanidad.