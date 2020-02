Revocan sobreseimiento de un funcionario macrista acusado de corrupción

La Cámara Federal pidió que un exsecretario de Finanzas sea investigado por contratar a un banco en el que trabajó para colocar bonos de deuda pública

La Cámara Federal ordenó que Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, siga siendo investigado por haber contratado como colocador de bonos de deuda pública nacional al "Deutsch Bank", banco en el que había trabajado antes de asumir en el Poder Ejecutivo.

La decisión la tomaron los jueces de la Sala II de la Cámara, Martín Irurzun y Lepoldo Bruglia, que revocaron el sobreseimiento que el fallecido juez Claudio Bonadio le había dictado a Bausili. Los camaristas entendieron que la desvinculación de la causa del ex funcionario era "prematura" y que hizo "un tratamiento sesgado de los hechos" ya que al caso le quedaban medidas de prueba por hacer que había pedido la fiscal Alejandra Mangano.

"Si bien el análisis de las pruebas incorporadas al legajo conllevarían a sostener que las sumas y acciones devengadas en favor del imputado lo fueron en concepto de indemnización laboral lo cierto es que a esta altura de la encuesta los elementos de convicción aunados resultan insuficientes para sustentar una decisión definitiva como la dispuesta por el Instructor, en la que se advierte un tratamiento sesgado de los hechos que conforman el objeto procesal de estas actuaciones", sostuvieron.

Los camaristas dijeron que se tiene que citar a declarar a los directivos del Deutsch Bank que intervinieron en la salida de Bausili de la entidad "para que den cuenta -desde la óptica del empleador- sobre aquellas circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la misma, así como también las características y alcance de los planes de compensación diferido ´DB Equity Plan´ y ´DB RI Plan´ que le fueron otorgados".

Los jueces también señalaron que todavía no se sabe cuál fue el movimiento de la totalidad de las acciones que el ex funcionario cobró, cuando se adquirieron y se pusieron a la venta. Así, el tribunal dijo que las medidas de prueba que pidió la fiscal "lucen conducentes para esclarecer dichos extremos así como para determinar si el comportamiento del encartado durante su gestión resulta abarcado o no por alguno de los ilícitos que se le endilgan".

Por último, los camaristas pidieron que se analice si otra causa que lleva el juez federal Sebastián Casanello se vincula con este expediente.

¿De qué se lo acusa?

Bausili fue secretario de Finanzas y Subsecretario de Financiamiento y quien contrató al Deutsch Bank para que haga colocaciones de deuda pública por lo que obtuvo de entre el 0.12 y el 0.18 por ciento. Pero el entonces funcionario fue denunciado porque antes de asumir el cargo había trabajado en esa entidad.

Rodolfo Tailhade, diputado nacional del Frente para la Victoria (FpV), denunció en abril de 2018 a Bausili para que se investigue si obtuvo beneficios indebidos ya que a principios del año 2016 habría recibido una serie de cuotas en euros y en acciones por parte del banco.

El ex funcionario fue sobreseído por Bonadio y la fiscal Mangano apeló esa decisión. Ahora la Cámara ordenó que el caso se siga investigando. Los camaristas Irurzun y Bruglia señalaron que una seria de medidas de prueba que la fiscal solicitó no se habían hecho.

Con el fallo de la Cámara, el caso volverá al juzgado de primera instancia para que siga la investigación. Por la muerte de Bonadio, el que era su juzgado ahora está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.