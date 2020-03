Zaffaroni, sobre la reforma judicial del Gobierno: "Es buena, pero no es suficiente"

El ex titular de la Corte Suprema aseguró que en la Argentina hay lawfare y que pidió que se instaure un Estado de derecho "normal"

El ex titular de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni aseguró que la reforma judicial que está impulsando el presidente Alberto Fernández es una buena medida, pero que no es suficente.

Según el letrado, la propuesta de Fernández para diluir el poder de Comodoro Py "no es suficiente", pues el "lawfare argentino no lo hicieron sólo algunos jueces, sino también algunos fiscales".

Si bien prefirió no nombrar a quienes considera presos políticos, afirmó que "tenemos presos que no deberían estar presos" y agregó: "Esta es la cuestión. Y no es un problema solo para los presos, sino para todos. Si hay presos que no deben estar presos, y lo están por orden judicial, mañana podemos estar presos vos o yo".

Te puede interesar Confirmado: Sabina Frederic disolvió la Subsecretaría contra el Narcotráco

En este sentido, señaló en diálogo con Perfil que esta situación "es un escándalo inconstitucional que de alguna manera hay que resolver", por lo que "debe cubrirse con garantía del Estado de derecho y los habitantes".

Zaffaroni además descartó la posibilidad de una reforma constitucional en el corto plazo y agregó: "No me vengan con que quiero imponer una Constitución chavista o esas idioteces. Díganme si en Europa, Canadá o Estados Unidos esto pasa. Solo aquí pasa. Si me permiten una expresión poco académica, déjense de joder y pensemos un Estado de derecho normal, ni siquiera ideal. No tenemos menos neuronas que los europeos o norteamericanos, es cuestión de usarlas sin inventar la pólvora".

Con respecto a los cambios en el sistema previsional de los jueces, Zaffaroni opinió que "Todo régimen especial debe ser autosustentable".

"Nadie debe pagarle la jubilación al vecino. Debe solventarse entre contribuyentes y beneficiarios. Si no es sustentable, hay dos posibilidades: se paga menos o se contribuye más. No son excluyentes: quien quiere contribuir más, cobra más; quien no quiere, contribuye menos y cobra menos. Sería una solución racional", concluyó.