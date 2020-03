Elisa Carrió denunció ante la CIDH un "golpe judicial"

Elisa Carrió dejó de ser diputada este domingo, con el inicio del período de sesiones ordinarias, que inauguró el presidente Alberto Fernández

Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica (CC)-ARI, dejó de ser diputada este domingo, con el inicio del período de sesiones ordinarias, que inauguró el presidente Alberto Fernández.



Sin embargo, su retiro no es silencioso, ya que presentó una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH) para denunciar " un golpe institucional" contra la Justicia y solicitar al organismo que intervenga en defensa del sistema de protección de testigos e imputados.



La misiva fue firmada, además, por el resto de los diputados del bloque de la CC-ARI. En ella, Carrió requirió que el organismo interamericano "solicite informes y efectúe un seguimiento regular y extendido en el tiempo" sobre el programa que debería proteger a los arrepentidos en las causas por corrupción. El sistema estuvo en el ojo de la tormenta en las últimas semanas, ya que era controlado por un organismo autárquico y el Gobierno lo devolvió a la órbita del Ministerio de Justicia.



Carrió, que presentó en octubre pasado su renuncia a la Cámara baja, será reemplazada por José Patiño, de Pro. Esa fue la disposición de la Cámara Nacional Electoral, luego de una disputa por el cumplimiento de la ley de paridad de género.



El sábado, compartió un audio en su cuenta de Twitter bajo el título "Adiós, Patria mía". Carrió comenzó: "Hoy cumplo 25 años de estar al servicio de la representación que parte del Pueblo y la Nación me dio, tanto en la provincia del Chaco como en la Capital Federal y como en todo el país".



Y continuó su mensaje grabado: "Muchas gracias por toda esa confianza, de muchos, de pocos, de millones, de 500 mil. Es mi último día de diputada nacional, pero no es mi último día para hacerme responsable y hacerme cargo de los destinos de la Argentina".

Te puede interesar Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa: estas son las 20 frases más destacadas

Adiós patria mía ???????????? pic.twitter.com/o1wFxvK4OD — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) March 1, 2020

Te puede interesar Deuda, reforma judicial y aborto, los ejes del discurso de Alberto Fernández en el Congreso





La ahora exdiputada prometió seguir "luchando como siempre" para cambiar la política dirigencial argentina. "Mil disculpas a los que me odian, era mi deber hacer lo que hice", dijo.



Asimismo, contó que en los próximos meses estará disponible su obra como legisladora. "En mayo espero publicar las obras completas, que son 18 tomos de 600 páginas. Ahí van a tener la coherencia de una vida, equivocada o no, pero en todo caso la coherencia de una vida al servicio de los valores que siento desde el corazón, desde el alma, desde Dios, desde mis propias convicciones".



"Muchísimas gracias por el afecto, muchísimas gracias por el cariño. Un beso enorme. Solo Lilita", concluyó esta despedida, aunque todo parecería indicar que no se alejará mucho.