Intendentes bonaerenses garantizan la cuarentena y responden a demandas sociales

Los jefes comunales de diversos distritos, tanto del oficialismo como de la oposición, ya están implementando medidas para garantizar medidas de emergencia

Intendentes de la provincia de Buenos Aires respaldaron este lunes la decisión de extender el aislamiento social y se comprometieron a trabajar para "garantizar" su cumplimiento, agilizar la "respuesta a las demandas sociales" y fortalecer las desinfecciones en centros comerciales y bancos para prevenir el contagio de coronavirus.

Horas después de que el presidente Alberto Fernández anunciara la extensión de la cuarentena hasta el próximo 13 de abril para contener el avance del Covid-19, intendentes del oficialismo y de la oposición manifestaron su apoyo a la medida y coincidieron con que el "aislamiento es la única vacuna" para prevenir el contagio.

Por caso, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, respaldó la decisión del Presidente de extender la cuarentena y aseguró que seguirá "trabajando junto a él y a todos los jefes comunales de la provincia para cuidar a cada argentino".

"Absolutamente de acuerdo con la decisión de extender la cuarentena. Estamos trabajando muy en sintonía con las decisiones que se están tomando desde Nación", señaló el intendente.

Tras la prolongación de la medida, sostuvo: "Como municipio, estamos recorriendo el camino de ir preparándonos en todos los frentes: en el de salud, en garantizar que no haya circulación y reforzando las necesidades de los grupos más vulnerables".

Jorge Macri, intendente de Vicente López.

"Nos estamos preparando para atender a gente a la que no teníamos que asistir desde el punto de vista alimenticio, pero seguramente con la extensión de esta cuarentena va a ser imprescindible hacerlo", expresó Jorge Macri.

El jefe comunal indicó que trabajan en Vicente López para "seguir garantizando el cumplimiento del aislamiento y fortaleciendo la capacidad de respuesta a las necesidades sociales de nuestros vecinos".

Jorge Macri señaló que, desde la comuna, "estamos trabajando sin descanso para que todos en Vicente López cumplan con el aislamiento obligatorio y no salgan de sus casas. Esa es la mejor forma de contener la propagación del coronavirus".

Hizo hincapié, a su vez, en que la tarea de prevención y de cuidado de la salud de todos los ciudadanos se trata de un trabajo en conjunto que también involucra al vecino. "Es fundamental que los vecinos entiendan que esta es una tarea conjunta, en la que todos debemos hacer nuestro aporte tan solo quedándonos en casa. Cada uno de nosotros debe comprometerse y asumir esa responsabilidad porque juntos podemos hacer la diferencia".

Por otra parte, el jefe comunal de Hurlingham, Juan Zabaleta, afirmó: "Los Intendentes vamos a continuar trabajando en conjunto para seguir haciéndole frente a esta pandemia porque nadie se salva solo. Hoy estamos más unidos que nunca".

Debido a que en los próximos días jubilados y monotributistas comenzarán a percibir el bono de $10 mil dispuesto por el gobierno, los municipios acordaron profundizar los trabajos de desinfección, especialmente en centros comerciales y redes de cajeros automáticos.

De hecho, ya son varios los municipios en los que ya se están desarrollando desinfecciones en centros comerciales, zonas bancarias y estaciones de transporte.

"Estamos desinfectando en las áreas de circulación de personas como las veredas de algunos centros comerciales y estaciones de tren", detalló Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero.

Además, para poder garantizar que se cumpla con el aislamiento este lunes comenzaron a llegar refuerzos policiales a las distintas comunas.

Te puede interesar Coronavirus en la Argentina: el Ministerio de Salud reveló cuál es la franja etaria más afectada

"Hoy recibimos los nuevos policías que van a trabajar en seguridad ciudadana y control del aislamiento en @Municipalidad3F. Vamos a estar controlando centros comerciales y áreas de concentración de gente. Trabajo coordinado con la provincia y con el ministro @SergioBerniArg", fue el mensaje que lanzó a las redes Valenzuela con fotos de los uniformados.

Por su parte, el intendente de Bahía Blanca Héctor Gay (PRO) remarcó que "de nada vale el esfuerzo hecho en las dos semanas anteriores si no lo hacemos en ésta", aunque admitió que es "tedioso" y "complicado desde todo punto de vista" y, además, "tiene su correlato en lo económico".

"Pero como bien dijo el Presidente está en juego la vida y hoy tenemos que preservar la vida, habrá tiempo como para ir levantando la cuestión económica y analizando sector por sector lo que pase", agregó el jefe comunal de Bahía Blanca.

En tanto, el intendente Guillermo Montenegro también respaldó la idea de que el aislamiento "es la única vacuna" contra el coronavirus y desde sus redes sociales instó a los vecinos de Mar del Plata y Batán a respetar la cuarentena y quedarse en sus casas.

"El presidente Alberto Fernández decidió extender la cuarentena y eso significa que no tenemos que relajarnos", sostuvo Montenegro y consideró que "no es joda" el avance del coronavirus y, por eso, "todas las fuerzas de seguridad están en la calle" y seguirán siendo "absolutamente inflexibles" con quienes no cumplan con el aislamiento obligatorio.