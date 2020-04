Alberto Fernández hará una teleconferencia con diputados opositores: hablarán de coronavirus e "impuesto Patria"

La reunión virtual está previsto para las 17:30 de este viernes y también se prevé la participación de Sergio Massa y Máximo Kirchner

El presidente Alberto Fernández mantendrá el viernes una teleconferencia con diputados de la oposición para informarles sobre la situación de la Argentina frente a la pandemia de coronavirus, tanto en lo que hace a la cuestión epidemiológica como económica y también se meterá en la discusión la propuesta del oficialismo de poner un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.

La reunión virtual está previsto para las 17:30 de este viernes y, además de los legisladores opositores, también se prevé la participación del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y del titular del jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner.

La convocatoria fue pensada para brindar un informe sobre la situación actual de la Argentina ante la pandemia de coronavirus, pero uno de los temas que se incluirá en la discusión será el denominado "impuesto Patria", impulsado por el líder de La Cámpora para gravar con un aporte extraordinario y por única vez a las "grandes riquezas".



En ese sentido, la letra chica del proyecto de ley está siendo elaborada por el diputado nacional Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.



Días atrás, Alberto Fernández recibió en la Quinta de Olivos a Máximo Kirchner y a Heller, en lo que fue un aval a la iniciativa para establecer el "impuesto Patria": se espera que en la teleconferencia, el mandatario busque el apoyo de sectores de la oposición para poder tener consenso a la hora de debatir el proyecto en el Congreso.



"Vamos a esperar el proyecto. No sé si va a estar (el texto) para poder debatir y conversar con el Presidente sobre esto", anticipó el jefe del Interbloque Federal, Eduardo "Bali" Bucca.



La principal incógnita sobre la iniciativa es qué será considerado como una gran fortuna, ya que un anteproyecto de un grupo de diputados nacional del Frente de Todos ligados al sindicalismo había establecido un piso bajo al monto, lo que hacía que el gravamen afectara a gran parte de la clase media.

"Los proyectos que valen son los que tienen el apoyo de la mayoría. Éste es el que va avanzar", había aclarado Heller el pasado fin de semana, tras lo cual había que la medida alcanzaría a "unas 12 mil personas" con "ingresos superiores a los 3 millones de dólares".

"Bali" Bucca remarcó que "todos los bloques están a disposición" para sesionar, pero no en el Congreso

El presidente del Interbloque Federal en la Cámara de Diputados, Eduardo "Bali" Bucca, subrayó este jueves que "todos los bloques están a disposición" para sesionar, aunque aclaró que no puede hacerse en el edificio del Congreso porque "sería un gesto a contramano de lo que se le pide a la sociedad".

"Estamos todos a disposición. Estamos esperando la definición de la Corte Suprema a la presentación de la presidenta del Senado (Cristina Kirchner) y, mientras tanto, se ha avanzado en el desarrollo de todos los sistemas tecnológicos para sesionar por vía virtual", sostuvo el dirigente opositor.

En diálogo con Radio La Red, el ex intendente del partido bonaerense de Bolívar afirmó que "la disposición de todos los bloque y del presidente de la Cámara (baja, Sergio Massa) es poder sesionar".

Sin embargo, aclaró: "En el Parlamento no se podría sesionar: 254 personas encerradas en un lugar sería un gesto a contramano de lo que se le pide a la sociedad".



Ante las críticas que reciben los miembros del Poder Legislativo, Bucca buscó "reivindicar el trabajo que está haciendo la Cámara: hay reuniones de comisión diariamente y están participando los ministros".

Por su parte, el presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, aseguró que están buscando la manera de poder sesionar porque en el Congreso de la Nación es imposible hacerlo.



"La Justicia y el Parlamento tienen que trabajar. El problema que tenemos en el Congreso es que es imposible hacerlo en la cámara de diputados, yo me doy vuelta y choco con Negri y no hay formas de separar las bancas", expresó Ritondo.



"Ayer (por el miércoles) le presenté una propuesta al presidente de la Cámara para que podamos sesionar en otro lado", agregó el diputado nacional.



"He propuesto sesionar en otro lugar de la ciudad de Buenos Aires, cuidando los dos metros entre cada uno de nosotros porque tenemos que dar el ejemplo, se lo hemos propuesto al presidente de la Cámara", explicó Ritondo.

Además, el ex ministro de seguridad bonaerense señaló que no sólo el problema es edilicio sino que también "se debe definir una nueva forma de votación porque la que está la establece la Constitución".

"De todos modos, no es que no estuvo trabajando el Congreso, vinieron a exponer 9 ministros, de manera virtual, y pedimos que haga lo mismo el jefe de gabinete", completó.