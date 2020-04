"La oposición va a acompañar la aprobación de mayoría de los DNU", aseguró Mayans

La comisión Bicameral de los DNU aprobará con alto apoyo la mayoría de los 20 decretos presidenciales, dijo el jefe del bloque de senadores oficialista

El jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, el formoseño José Mayans, dijo que la comisión Bicameral de los DNU aprobará, con el apoyo de la oposición, la mayoría de los 20 decretos presidenciales dispuestos en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

"El temario de la sesión de hoy de la Bicameral será el tratamiento de los DNU, y la mayoría serán aprobados, acompañados por la oposición", aseguró hoy Mayans en diálogo con las radios El Destape y CNN Radio.

El oficialismo parlamentario accedió a un pedido del interbloque Juntos para el Cambio para postergar hasta este miércoles la firma de los dictámenes de la comisión de Trámite Legislativo sobre los DNU dictados en el marco de la emergencia, en un gesto de "buena fe" hasta que las comisiones pertinentes regulen el mecanismo de trabajo remoto.

La novedad se produjo en una reunión por videoconferencia de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo-DNU en la que el Frente de Todos, que cuenta con mayoría para emitir dictámenes, aceptó el pedido de la principal bancada opositora.

En tanto, Mayans también confirmó que se propuso desde el oficialismo que la Cámara alta sesione solo en forma virtual, a partir de la semana próxima, tras la reunión de ayer con la titular del cuerpo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe del bloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.

Ayer, en la reunión, la vicepresidenta Fernández de Kirchner le entregó la propuesta de sesión virtual a Naidenoff, con quien recorrió -junto a Mayans- el recinto donde el personal del Senado instaló cámaras y pantallas para sesionar.

Mayans contó que se espera ahora "la respuesta de Naidenoff para tener en el Senado la primera sesión virtual el jueves próximo".

El senador recordó que, de todas maneras, el Congreso estuvo funcionado "todo este tiempo, con sesiones informativas de distintos ministros, de no menos de tres horas cada una, donde fueron informando de sus gestiones, y respondieron preguntas".

En tanto, diferenció la situación del Senado con la de Diputados, en donde se acordó sesiones mixtas, virtuales y presenciales.

"Yo me opongo a eso, no lo podemos hacer. Habría que convocar a personal que debe viajar en distintos transportes al Congreso, y la preocupación de la vicepresidenta es por las personas que trabajan en el Parlamento, que junto con los senadores, sumaríamos más de 150 personas", explicó el legislador.

Mayans sostuvo que habló con colegas de su bloque: "Algunos me manifestaron que tienen problemas de salud, enfermedades crónicas, y no están de acuerdo con el tema, porque ven una suerte de discriminación si no pueden concurrir en forma presencial", explicó.

Por último, contó que la vicepresidenta les presentó "el plan de trabajo, y pudimos verificar que en el Senado hoy tenemos la tecnología para estar presentes virtualmente, votar, expresarnos, y no hay posibilidad de cambiar la voluntad del legislador".