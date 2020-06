Longobardi y un duro análisis: "El sueño de un Alberto moderado queda bastante desacreditado"

La intervención de la empresa Vicentin parece mostrar una "visión más cercana al kirchnerismo clásico", según dijeron en el programa "Cada Mañana"

En su editorial del programa Cada Mañana, Marcelo Longobardi convocó al analista y sociólogo Marcos Novaro para analizar la intervención de la empresa Vicentin por parte del Gobierno.

En ese sentido, Novaro consideró que la decisión del Ejecutivo "pinta la política postpandemia" y consideró que "el sueño de un Alberto (Fernández) moderado queda bastante desacreditado".

"Alberto viene adelantando que se va a ocupar de lo que sigue y lo que sigue es bastante alejado de la expectativa de moderación y cooperación con los empresarios", sostuvo Novaro, al tiempo que opinó que el presidente va a adoptar una "visión más cercana al kirchnerismo clásico".

¿Alberto Fernández se acerca al kirchnerismo duro?

En ese sentido, el analista cuestionó la relación del mandatario con la oposición y opinó que "para él, el único opositor que cuenta es Rodríguez Larreta. Los demás son irrelevantes y no le interesa lo que opinen".

"Es una señal muy dura para los empresarios. El panorama pinta muy negro porque la crisis económica va a ser durísima", concluyó.

Alberto Fernández dijo que la decisión de intervenir Vicentin fue suya y no de cristina kirchner

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que "sería muy injusto" con la vicepresidenta, cristina kirchner, si dijera que "impone condiciones" en el gobierno y remarcó que quiere "terminar esa historia negra" de que la ex mandataria lo "reta" con "dos gritos" y le da órdenes.

"Sería muy injusto con Cristina si yo dijera que me impone condiciones. Tenemos muchas miradas en común y tenemos algunas miradas divergentes", sostuvo el mandatario.

En diálogo con Radio Con Vos, el jefe de Estado destacó que tiene "un vínculo personal de muchos años con Cristina, que excede inclusive lo político".

"Y Cristina tiene una historia política que me excede con creces a mí. Es una persona con mucho peso político. Con Cristina hablo de todos los temas del gobierno", contó.

Alberto Fernández negó injerencias de cristina kirchner en la intervención de Vicentin

Tras insistir en que la idea de intervenir el Grupo Vicentin no surgió de la ex mandataria, Alberto Fernández subrayó: "Quiero terminar y aventar esa historia negra de la Cristina que viene, me reta, me pega dos gritos y me hace hacer lo que yo no quiero hacer. Eso no existe ni yo permitiría que exista".

"No es así. Definitivamente, no es así. Cristina no ha sido una Presidenta más. Ha sido una Presidenta que ha dejado gente que la quiere y gente que no la quiere. Es un personaje muy... me sale la palabra polémica, tal vez valga, dentro de la política argentina, porque hay sectores que son muy reactivos a ella", indicó.

Y agregó: "Hay una voluntad de demonizar a Cristina, de perjudicar al gobierno mostrando a Cristina como lo que no es: es una práctica política".

De esta manera, el jefe de Estado volvió a descartar las afirmaciones de algunos sectores de la oposición que afirman que la actual titular del Senado tiene una alta injerencia en las decisiones del gobierno del Frente de Todos.