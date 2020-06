Héctor Vicentin: "La política del gobierno es expropiar Vicentin y muchas empresas"

El actual accionista de la cerealera rompió el silencio, reconoció "errores" de la gestión de la firma y afirmó que no tienen "nada que ocultar"

Héctor Vicentin, hijo de uno de los fundadores de la cerealera nacida en la ciudad santafesiona de Avellaneda, ex directivo y actual accionista de la empresa, rompió el silencio en Radio 2, reconoció "errores" de la gestión de la firma, afirmó no tener "nada que ocultar" y aseguró que el gobierno busca expropiar más de una empresa del sector para reponer la idea de la Junta Nacional de Granos.

"La política del gobierno es directamente expropiar no solo Vicentin sino muchas empresas, apropiarse del negocio de la comercialización de granos en el país. Para mí el objetivo es bastante claro y ha empezado por nosotros lamentablemente", dijo Vicentin mientras participaba de una caravana de autos en la localidad del norte provincial en contra la expropiación de la firma.

"Quizás no sea muy simpático para los productores hablar de la Junta Nacional de Granos porque la experiencia fue nefasta. El gobierno busca apropiarse de la comercialización de granos y Vicentin es una empresa importante", dijo.

El accionista del grupo que declaró la cesación de pagos en diciembre pasado por una deuda de 1350 millones de dólares y dejó sin cobrar a 2600 acreedores (más de 1800 son productores y cooperativas de la región) defendió también la forma en que Vicentin se endeudó con el Banco Nación por 300 millones de dólares.

El accionista dijo que recibieron más ayuda crediticia durante el gobierno de Cristina Kirchner que en el de Mauricio Macri

Negó maniobras ilegales

Héctor Vicentin dijo en el programa A diario: "Soy ingeniero y no abogado y los por menores no los conozco pero Vicentin facturó 4.500 millones de dólares, todo de exportación que es entrada de divisas, y por el Banco Nación pasó más de las mitad de esos dólares y cobró sus intereses a 8 por ciento (unos dos mil y pico de millones de dólares)".

En ese marco, negó que durante la gestión macrista haya recibido 150 millones de dólares, buena parte de forma ilegal y cuando el gobierno anterior ya estaba por dejar el mando: "No es así, la asistencia crediticia para prefinanciar expropiaciones viene de hace un montón de años. Durante el gobierno de Cristina, Vicentin recibió más asistencia crediticia que durante el gobierno de Macri". Aunque no pudo dar precisiones de eso: "Que lástima que no puedo explicar técnicamente el tema".

Más allá de ese punto, que investiga la Justicia federal por posible defraudación al Estado, "los activos de Vicentin están intactos y alcanzan para pagar la deuda", dijo el hijo de uno de los fundadores de la cerealera. Afirmó que los bienes totales de la firma superan los 2.000 millones de dólares.

"No tenemos nada que ocultar"

Sobre la polémica venta del puerto de Renova en Timbúes, realizada días antes de la declaración de "estrés financierto", Héctor Vicentin aseguró que la empresa era socia de Glencore (multinacional de origen suizo) y de Molinos Río de la Plata. Esa última firma decidió vender su tercio en partes iguales.

Vicentin recibió un crédito para financiar esa compra a través de Vicentin Uruguay. Con la venta de esas acciones de Renova (16,6%) a Glencore en diciembre pasado, la cerealera nacional canceló esa deuda "y el resto lo utilizamos para pagar a productores; eso esta perfectamente aclarado y documentado", dijo el accionista.

"Eso está a la vista de todo el mundo, no tenemos nada que ocultar. Si en algún momento alguno de los directores tienen algo que ocultar, quédese tranquilo que los accionistas de Vicentin van a ir a la Justicia para que las cosas se aclaren. Aunque sea el presidente del directorio", respondió.

Contra la intervención y expropiación

El accionista de la empresa también dijo que la intervención y expropiación "son ilegales". Manifestó que "los abogados de la empresa realizan una presentación judicial, un recurso de amparo de Vicentin contra la intervención del gobierno". Ese acto fue acompañada por una caravana de autos en Avellaneda.

Sobre la supuesta intención de evitar la extranjerización de la empresa, señaló: "Durante el gobierno de Cristina no dijeron nada cuando capitales chinos (Cofco) compraron Nidera Argentina. No entiendo ahora por qué apuntan a la extranjerización".

"Estamos dispuestos a una administración compartida o cualquier alternativa para que la empresa avance y se mantengan los puestos de trabajo", dijo sobre la posibilidad de gestionar con ACA e YPF Agro.