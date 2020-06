Santa Fe: tras el banderazo, rompen una silobolsa y queman 100 toneladas de soja

Productores agropecuarios de Santa Fe denunciaron que desconocidos rompieron una silobolsa con 100 toneladas de soja y rociaron los granos con fungicida

Productores agropecuarios de Santa Fe denunciaron que desconocidos rompieron una silobolsa con 100 toneladas de soja y rociaron los granos con líquido curasemillas que impide la comercialización. El hecho ocurrió poco después del banderazo que se realizó contra la intervención y posible expropiación de la cerealera Vicentin.

El hecho, por el cual el productor Roberto Rufer perdió cerca de $1,5 millones, ocurrió en un establecimiento rural ubicado entre San Jerónimo Sud y Carcarañá sobre la Ruta 9.

"Estoy destrozado, lloro cada vez que me acuerdo. Si fue alguien que quería hacerme un daño, sabía cómo hacerlo y lo hizo consciente. Pero si esa persona no sabía lo que hacía, no se imagina el daño que ocasionó con esto", dijo Rufer.

El producto con el que rociaron a la soja es un fungicida, lo que impide comercializar los granos dañados y usarlos como semillas.

"Con uno que encuentren en un puerto, me decomisan el camión. Cuando firmás una declaración jurada asegurás que tu mercadería no lleva nada que le haga mal a la gente", agregó Rufer.

Los ataques a silobolsas provocan pérdidas millonarias

Las 100 toneladas que contenía el silobolsa forman parte de las 600 de la cosecha de este año. El productor dijo que la gente que hace este tipo de delitos piensa que los productores agropecuarios tienen márgenes amplios de ganancias.

De acuerdo con la información que obtuvo, recuperar parte de la mercadería implicaría un gasto extra. "Me dijeron en el Senasa que vienen y ven la mercadería, no sé si hay un producto que neutraliza o si es un proceso. Pero esto para mí es un gasto porque no vienen gratis y encima la AFIP no tiene ojos ni oídos ni corazón y esto se lo van a pasar a un abogado que me va a llamar para preguntarme por qué no pagué", expresó.

Por el momento, la soja la ubicó en silos de emergencia. "La dividí en tres partes: el que está muy dañado, el medio y el que no tiene o tiene muy poco", explicó.

Ola de hechos delictivos en medio del conflicto por Vicentin

Mientras gran parte de los representantes del sector agropecuario se mantiene en alerta y en una postura de resistencia frente al Gobierno debido a la decisión de intervenir Vicentin, durante los últimos días aumentaron los casos de vandalismo rural.

La semana pasada, un productor de Gualeguaychú, Entre Ríos, perdió 200 toneladas de soja por la rotura de silobolsas. Lo mismo ocurrió en un campo entre Cañada de Gómez y Bustinza, provincia de Santa Fe, el lunes.

En medio del conflicto por Vicentin se repiten los hechos delictivos

La Sociedad Rural de Gualeguaychú y la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) expresaron repudio y emitieron un comunicado tras lo ocurrido. "Lamentablemente este hecho de vandalismo se inscribe en los múltiples ataques de similares características que han sufrido en los últimos meses productores agropecuarios de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, entre otras provincias", aseguraron.

"Es la consecuencia de un discurso que viene bajando hace años desde un sector político que ve al campo como un enemigo", acusaron.