Aníbal Fernández vuelve al Gobierno: será el nuevo Secretario de Energía

El nuevo cargo, en reemplazo de Sergio Lanziani, se oficializará una vez que concluya la negociación de la deuda con los bonistas extranjeros

El actual interventor de Yacimientos Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, sería el nuevo secretario de Energía en reemplazo de Sergio Lanziani, que presentó su renuncia.

El sitio especializado EnerNews reveló el recambio.

Aunque aún no asumirá, trascendió que tomaría el neurálgico cargo un día después de que se cierre el acuerdo con los bonistas extranjeros, que actualmente negocia el Ministro de Economía, Martín Guzmán.

El anuncio representa la vuelta de Fernández al Gabinete Nacional, donde fue jefe de Gabinete y ministro del Interior en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. El regreso es a un área caliente con decisiones clave sobre Vaca Muerta y, sobre todo, las tarifas. Su jefe directo sería Matías Kulfas, ya que la Secretaría de Energía está en el Ministerio de Desarrollo Productivo. También se espera, por su impronta, que Fernández oficie como un vocero más del Gobierno.

El ex jefe de Ga­bi­ne­te se está preparando para volver a ocupar un sitial estratégico dentro la estructura del poder ejecutivo nacional. Y ante la pregunta directa de este medio, responde: "Yo no necesito precalentamiento, si el presidente me convoca a la mañana, por la tarde estoy con los pantalones cortos listo para entrar a la cancha y cumplir con la función que me asigne". A pesar de su predisposición absoluta, admite que "todavía nadie me llamó para pedirme que me sume", le dijo hace unos días al sitio elciudadanoweb.

El excandidato a gobernador de Buenos Aires, que venía levantando el perfil en las últimas semanas, dejará Santa Cruz para reemplazar a Lanziani, quien recalaría en la presidencia de Nucloeoléctrica Argentina (NA-SA).

Es necesario recordar que en 2015 fue candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, y perdió, quedando 10 puntos por debajo de María Eugenia Vidal.

Aníbal Fernández está a cargo del Yacimiento Carbonífero Río Turbio

Cruce con Viviana Canosa

Aníbal Fernández, interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, participó en la noche del jueves en el programa que conduce Viviana Canosa por Canal Nueve, donde se refirió a varios temas vinculados al gobierno nacional, Venezuela, su vínculo con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Además, criticó al gobierno de Mauricio Macri, en un mano a mano en el que predominaron los cruces fuertes y hasta un particular y polémico intercambio de exabruptos.

El momento más álgifo de la entrevista se dio cuando el ex Jefe de Gabinete se estaba refiriendo a la situación de Venezuela, afirmando que es un estado soberano y que él –al igual que Alberto Fernández- no reconoce ni reconocería a Guaidó.

En el intercambio de opiniones, acorralado por Canosa que no dejaba de interrogarlo e interrumpirlo, le dijo que no paraba de hablar como lo hacía Héctor Coire, un presentador, de ese mismo canal. Ella en ese momento le dijo que era un "viejo choto" por hacer esa comparación y ahí, fiel a su estilo, él no dudó en decirle lisa y llanamente que la que parecía una "vieja chota" era ella porque no paraba de hablar.

Aunque la conductora se lo tomó con humor, frenó los dichos del ex funcionario y hasta los trató de misógino entre risas e incomodidades y siguió con la entrevista.