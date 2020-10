La Sociedad Rural denuncia "una tomada de pelo" por parte del Gobierno

En tanto, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias consideró que las medidas anunciadas por el Gobierno son "aisladas e insuficientes"

En los próximos días, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para desgravar el pago de bienes personales a los activos de inversiones financieras en pesos y, para el sector exportador, implementará una baja de tres puntos (del 33% al 30) a las retenciones a la soja, en un cronograma que volverá a subirlas paulatinamente hasta que en enero vuelvan a "converger en el 33 por ciento".

Daniel Pelegrina, Presidente de la Sociedad Rural Argentina, denunció que los anuncios son "una tomada de pelo para el sector productor. Acá lo que no hay es confianza, hay una cantidad enorme de dólares en manos de los argentinos, pero lo que no hay es confianza para liquidarlos. Cuando el Gobierno quiere los dólares sale a buscarlos con este tipo de medidas, pero el campo no va a liquidar los granos".

"El Gobierno con otros sectores seguramente es más generoso. Esto en el campo va a caer mal, en este momento es una señal contraproducente porque nosotros ya tuvimos un conflicto a principio de año cuando se anunció el aumento de las retenciones y se pidió un cese comercial del granos", dijo Pelegrina.

La Mesa de Enlace

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) consideró que las medidas anunciadas por el Gobierno son "aisladas e insuficientes", dado que "no abordan la problemática real de los productores agropecuarios" y "sólo se beneficia a algunos actores".

La comisión, históricamente conocida como la "Mesa de Enlace", dijo que en dos reuniones que sus representantes mantuvieron con Alberto Fernández, tanto en su condición de candidato como de presidente electo, sostuvo que su Gobierno "no tomaría medidas que afectaran al campo sin consultar a la Comisión de Enlace", y "este no ha sido el caso".

La Comisión reiteró que los productores no son los causantes de la dramática y persistente situación económica que atraviesa el país e indicó que la falta de dólares es una consecuencia de las "pésimas políticas de exportación que se han tomado, mirando solo la recaudación y desalentando el crecimiento de la producción exportable".

Para la Mesa de Enlace, la falta de dólares es culpa de las "pésimas políticas de exportación"

"Medidas aisladas"

En ese sentido, dijo que "todo lo expuesto por los funcionarios son medidas aisladas, que asemejan parches, pero no definen pasos a seguir ni son políticas integrales. Parecieran sólo buscar resolver problemas fiscales serios, que como entidades conocemos, pero este no parece ser el camino adecuado".

Por ello, el sector consideró que hay que pensar propuestas para producir dólares genuinos y agregó que los anuncios no contemplan el crecimiento federal o armónico de las economías regionales para generar más empleo, crecimiento y financiamiento para mejorar la situación de los productores.

"Entre los meses de octubre y febrero, los productores liquidamos nuestro stock para hacer frente a todos los costos ante la ausencia de instrumentos de financiamiento alternativos. En este sentido, nunca hemos podido abordar la creación de herramientas crediticias adecuadas con el Gobierno", dijo la CEEA.

Las entidades agropecuarias consideran que las medidas "no contemplan la situación de las economías regionales"

"Sólo beneficia a algunos actores"

Sostuvo también que "una baja circunstancial y temporal de unos puntos de retenciones no resuelven ninguna situación. De hecho, sólo beneficia a algunos actores, que en particular no somos los productores agropecuarios".

"Reiteramos que el problema es mucho más hondo, e interpela la confianza y los gestos cotidianos que el Gobierno tiene para con el campo en general, que alteran permanentemente las condiciones a partir de las cuales llevamos a cabo nuestras actividades", dijo la entidad.

Y se quejó porque "la imprevisibilidad y la incertidumbre no permiten que podamos pensar nuestras perspectivas a futuro. Por todo esto, creemos que los anuncios demuestran que los funcionarios desconocen la dinámica comercial y logística de la producción de granos. El verdadero objetivo de las medidas, la reimplantación del diferencial, ha quedado expuesto".