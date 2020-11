Jair Bolsonaro: "Tengo mis fuentes, hubo fraude en las elecciones de EE. UU."

El brasileño es uno de los pocos primeros mandatarios que no ha saludado a Joe Biden por su victoria en los recientes comicios presidenciales

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, uno de los pocos mandatarios que aún no ha felicitado a Joe Biden por su elección como presidente de Estados Unidos, dijo este domingo que hubo fraude en las eleccionesn orteamericanas y que por eso está esperando un poco más antes de pronunciarse sobre el asunto.

El líder ultraderechista brasileño, que no esconde su admiración por el presidente estadounidense, Donald Trump, repitió las acusaciones del republicano sobre supuestos fraudes en las elecciones de Estados Unidos para favorecer al demócrata Biden.

"La prensa no lo divulga, pero yo tengo mis fuentes, y no sirve de nada decírselas a ustedes porque no las van a divulgar, de que realmente hubo muchos fraudes (en las elecciones de Estados Unidos)", afirmó el jefe de Estado brasileño en declaraciones que concedió a periodistas tras votar en Río de Janeiro en las elecciones municipales de este domingo en Brasil.

"Lo hubo (fraudes). Eso nadie lo discute. Pero no sé si fue lo suficiente como para definir (la victoria de) uno u otro", afirmó Bolsonaro, que, así como Trump, no presentó pruebas de los supuestos fraudes.

Interrogado sobre si su Gobierno finalmente va a reconocer la victoria de Biden y felicitarlo por su elección, el mandatario brasileño alegó que aún va a esperar una definición de la Justicia estadounidense.

"Estoy esperando, un poco más, que el resultado sea definido por los condados, por los estados, por la justicia electoral de ellos y, quién sabe, por la Suprema Corte", aseguró.

Tras el mensaje que el presidente de China, Xi Jiaping, le envió el jueves a Biden para felicitarlo por su victoria electoral, la mayoría de los jefes de Estado del mundo ha reconocido la victoria del demócrata, con excepción de Bolsonaro, Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong-un (Corea del Norte) y Andrés Manuel Lópes Obrador (México).

Las múltiples denuncias de fraude presentadas por Trump ante los tribunales de los diferentes estados han sido rechazadas por la falta de pruebas y varios ya han dado como concluido el proceso de escrutinio con los resultados favorables para Biden.

Pese a ello, el presidente estadounidense sigue sin reconocer la derrota frente al candidato demócrata. Tan sólo comenzó a ceder el jueves, cuando, interrogado sobre si dejará la Casa Blanca si Biden es votado en el colegio electoral, respondió: "Ciertamente lo haré, y ustedes lo saben".

Por su parte, Biden, que debe asumir la Presidencia en enero, ya ha comenzado a anunciar a algunos de los cargos que compondrán su gabinete.

Agenda bilateral

Jair Bolsonaro y Alberto Fernández mantendrán un encuentro por videollamada este lunes

El presidente Alberto Fernández mantendrá este lunes una videoconferencia con su par de Brasil, Jair Bolsonaro, para repasar la agenda bilateral "en busca de una mayor integración".

El encuentro se iniciará a las 11:30 en conmemoración de los 35 años de la recordada reunión de los ex mandatarios Raúl Alfonsín y José Sarney en Foz de Iguazú, ocurrida en 1985.

En homenaje a ese evento, se instituyó el 30 de noviembre como el Día de la Amistad Argentino-Brasileña.

"Durante la comunicación, Fernández y Bolsonaro buscarán continuar fortaleciendo las múltiples agendas comunes que componen la relación bilateral en busca de una mayor integración", señaló un comunicado de la Casa Rosada.

El martes Bolsonaro se reunirá cara a cara con su par de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en la frontera entre ambas naciones, entre las localidades de Presidente Franco y Foz de Iguazú, para verificar el avance de la construcción de un puente internacional sobre el río Paraná.

Se trata del tercer encuentro entre ambos gobernantes en la zona fronteriza desde febrero de 2019, anunció la página web de la Presidencia de Paraguay este fin de semana.

El paso fronterizo se construye a 7 km aguas abajo del río Paraná, al sur del Puente de la Amistad, el mayor punto de tráfico entre los dos países. Une Ciudad del Este con Foz de Iguazú.

Conocido como "Puente de Integración Paraguay-Brasil", ya tiene un avance del 40% y tiene por finalidad descongestionar el intenso tráfico del Puente de la Amistad y dinamizar la economía de la triple frontera (el límite con Argentina se encuentra a escasos kilómetros del lugar).

Con una inversión que demandará 84 millones de dólares, la obra es financiada por la hidroeléctrica binacional Itaipú que ambos países comparten 16 km aguas arriba del Paraná.

El puente tendrá 760 metros de largo, sostenido por dos columnas principales de 174 metros de altura y con un vano central (espacio que queda entre los dos pilares por donde pasa el cauce de navegación del río) de 470 metros de ancho y más de 60 metros de alto, informó el diario digital del Gobierno.