Jorge Lanata: "Hoy el poder de Alberto es casi formal, el Gobierno está en manos de Cristina"

El periodista puso en duda que Alberto Fernández pueda postularse a una reelección y consideró que el candidato kirchnerista será Máximo Kirchner

El periodista Jorge Lanata analizó en una entrevista con la cadena CNN la actualidad de la política argentina, el escenario electoral y el equilibrio de poder en el país.

Para el comunicador argentino, en el Gobierno quien maneja los hilos es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y no el presidente Alberto Fernández. "Al principio se decía que Cristina iba a manejar verdaderamente el Gobierno, y a poco tiempo de haber iniciado la gestión, esto es efectivamente lo que está sucediendo", dijo a través de una videollamada.

"Se ha impuesto en la mayoría de los casos el criterio de Cristina contra el de Alberto y muchas veces públicamente, lo cual ha desgastado mucho el poder de Alberto. Hoy el poder de Alberto yo creo que es casi formal. El Gobierno está en manos de Cristina, y lo que se podría pensar como decisiones a futuro tienen mucha más influencia del kirchnerismo que del peronismo", lanzó Lanata.

Al evaluar los acontecimientos de la última semana, Lanata consideró que el debate por el aborto en el Congreso de la Nación, "es parte del relato kirchnerista".

Tratar el proyecto para descriminalizar el aborto en la Argentina fue una de las principales promesas de campaña de Alberto Fernández. Desde el Ejecutivo envió su propio proyecto al respecto, que recibió ya media sanción en la cámara de Diputados.

El mismo pasó a la cámara de Senadores, que es liderada por la propia vicepresidenta, quien tendría que tomar la decisión final en caso de que haya empate en la votación.

Pero para el periodista, "el aborto es una movida del gobierno kirchnerista para retomar el voto progresista".

"Cristina Kirchner estaba en contra del aborto, manifiestamente en contra, y era algo que la propia tropa kirchnerista le reclamaba. Pero cuando vio que era un tema popular y le podía servir, se montaron en el tema del aborto como un argumento del propio Gobierno. Ahora que todo anda mal el aborto es cambiar un poco la agenda," afirmó.

Respecto de las elecciones de 2023, Lanata puso en duda que Fernández pueda aspirar a presentarse para la reelección. "Máximo (Kirchner) va a ser sin duda el candidato kirchnerista", afirmó

Acerca de la potencial oposición desde Juntos por el Cambio, Lanata dijo que el expresidente Mauricio Macri no sería el candidato y que la fórmula estaría conformada por el ahora Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, junto con la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

Lanata advirtió que "hoy la oposición no significa un riesgo para el Gobierno, más allá de la figura de Larreta, que es el dirigente opositor con la mejor imagen e incluso en este momento supera a la imagen de Alberto Fernández".

Lanata íntimo

Jorge Lanata contó cómo se sintió al enterarse que había sido adoptado

El periodista se refirió también al transplante de riñón que recibió y al haberse enterado a los 50 años de edad que había sido adoptado por sus padres.

"Lo primero que pensé cuando me enteré fue 'qué rara que es mi vida'. Porque mi mamá, con quien yo me crié, tuvo un tumor cerebral y pasó 40 años sin poder hablar en una silla. Después todo lo que pasó con la producción, con mis dos hijas, los libros, y después eso ¿no?", dijo durante la entrevista con CNN en español.

Negó que la noticia le haya dado ganas de buscar sus orígenes. "Yo a los 60 no quiero saber de dónde vengo, quiero saber a dónde voy. Yo soy mis hijas, el atrás no me importa", afirmó.

Lanata también recordó su infancia y habló sobre su estado de salud y sobre la muerte. Aseguró que no tiene miedo de morir pero si "a morir sufriendo".

"Yo tengo una teoría rara: creo que nos convertimos en estrellas, y entonces lo que tengo es curiosidad", contó.

A menos de un mes de la muerte de Diego Maradona, Lanata consideró que entre los argentinos hay "un problema con el tema de la muerte". Además, opinó que "debe haber sido muy difícil ser" el Diez, y consultado por si también es difícil ser él, respondió que "a veces sí".

Lanata dijo que siente que "no terminó su carrera" y que esa creencia es lo que le permitió salir de las distintas enfermedades que atravesó. "Yo soy Jorge, yo soy Lanata; un pibe de Sarandí aun cuando ya no viva ahí hace muchos años. Yo me siento así y también todo el tiempo siento que me falta", contó.

"Nunca paré, siempre quise seguir. Trato de mirar para adelante, no miro para atrás ni para los costados", sentenció.