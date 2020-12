¿No habrá "tarifazos"?: estas son las claves que definirán los próximos aumentos del agua y la luz

El Gobierno habilitó la negociación con las energéticas para consensuar los próximos aumentos en las tarifas. Quiénes la llevarán a cabo

Con el decreto 1020, firmado por todo el gabinete de ministros, el Gobierno habilitó la negociación con las empresas energéticas para consensuar los próximos aumentos en las tarifas, que se encuentran congeladas desde marzo del año pasado.

La norma plantea varias particularidades, que muy probablemente generarán polémicas con las empresas del sector, que aguardaban ajustes tarifarios en el corto plazo. No está claro que vaya a ser así. Además, el decreto abre una inevitable lectura política ya que deja la suerte de la negociación en manos de funcionarios muy cercanos a Cristina Kirchner.

Claves

Las claves del decreto conocido en las últimas horas son:

Las tarifas se mantendrán congeladas, por lo menos, durante los próximos 90 días. Es decir, como mínimo hasta el 18 de marzo. Así lo establece el artículo 11 del decreto publicado hoy, que prorroga por ese plazo el congelamiento previsto en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva. En este punto no hay sorpresas: el propio Gobierno ya había definido que las tarifas aumentarían "en marzo o abril de 2021".

Acá está el punto más relevante: el Gobierno se toma dos años (como máximo) para terminar la negociación con las empresas energéticas. Hasta diciembre de 2022. Eso no quiere decir que no las cierre antes, pero el decreto deja abierta una puerta que no estaba, hasta ahora, en los planes de nadie. Ni el secretario de Energía, Darío Martínez, había expresado esa posibilidad.

Los usuarios de luz y gas recibirían el impacto después de marzo

Lo dice así, en el punto 2 del decreto. "Establécese que el plazo de la renegociación dispuesta por el artículo 1° no podrá exceder los DOS (2) años desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida, debiendo suspenderse hasta entonces, los Acuerdos correspondientes a las respectivas Revisiones Tarifarias Integrales vigentes con los alcances que en cada caso determinen los Entes Reguladores, atento existir razones de interés público".

Acá se prevé otra polémica. Alberto Fernández deja la renegociación en manos de dos funcionarios que responden directamente a Cristina Kirchner. Se trata de Federico Bernal (titular del Enargas) y de María Manin (titular del ENRE).

Tarifa de transición

El decreto deja fuera de la negociación a Darío Martínez, secretario de Energía, y quien hasta ahora se venía mostrando en público como el líder de las conversaciones con las empresas energéticas.

Las tarifas de luz y gas no se actualizan desde fines de 2019

"Tenemos que ir a una tarifa de transición y pagar la energía no tiene que significar que el usuario tenga que dejar de consumir, dejar de comprarse vestimenta, o adquirir otros bienes y servicios para poder destinar más al pago de la energía", había dicho Martínez sobre los planes del Gobierno.

Por el congelamiento de las tarifas y la suba del dólar, la cuenta de los subsidios viene creciendo a un fuerte ritmo.

En los primeros 10 meses del 2020 el gasto en subsidios económicos crecieron 110,2% interanual. El año pasado se gastaron en el mismo período $267.600 millones en subsidios económicos. Este año la suma alcanzó $562.400 millones, entre enero y octubre (2,07% del PBI).

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, se estima que el gasto en subsidios económicos alcanzará al 2,2% del PIB en 2020.

Sobre el tema de las tarifas de luz y gas, Alberto Fernández mencionó antes del fin de semana, durante una entrevista televisiva, que "el Estado debe seguir subsidiando la tarifa social". Pero advirtió que existe otro grupo de la sociedad que "puede seguir pagando acorde al aumento del costo de vida" y "otro grupo que puede pagar la tarifa plena".