¿Qué le dijo Ofelia Fernández a Jair Bolsonaro por su crítica a la legalización de la interrupción del embarazo?

Las relaciones entre la Argentina y Brasil se mantienen tensas en este momento, desde la asución de Alberto Fernández como Presidente por el abierto rechazo que le manifestó su par brasileño Jair Bolsonaro.

La historia de este vínculo binacional sumó otro capítulo tras la sanción de la legalización del aborto o interrupción del embarazo en el Congreso de la Nación esta semana.

Bolsonaro no tardó en pronunciarse públicamente en contra de la medida decidida por los legisladores argentinos, afirmando que las "vidas de los niños argentinos" podrán en adelante ser "segadas" con "la anuencia del Estado".

"Lamento profundamente por las vidas de los niños argentinos, ahora expuestas a ser segadas en el vientre de sus madres con la anuencia del Estado", escribió en Twitter el mandatario ultraderechista, que cuenta con un fuerte respaldo de las iglesias neopentecostales, acérrimas adversarias de la legalización del aborto.

- Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 30, 2020