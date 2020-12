Alberto Fernández, entre el elogio a Lavagna y el augurio de un "buen año" para la Argentina

El jefe de Estado habló del ex ministro de Economía, dijo que el 2021 será "un buen año" para el país y se refirió al intento de intervención de Vicentin

El presidente Alberto Fernández remarcó este jueves que le gustaría tener a Roberto Lavagna en su Gobierno, manifestó que el 2021 será "un buen año" para la Argentina y se refirió al intento de intervención de Vicentin.

"Me gustaría tenerlo a Roberto Lavagna en el Gobierno, pero el no quiere volver a la función pública, es un hombre muy calificado", consideró el primer mandatario en diálogo con Radio 10.

Fernández dijo que tiene "una buena relación" con Lavagna, a la vez que aclaró: "Siempre tomo sus criticas, pero no necesariamente las comparto".

Además, sostuvo que el año 2020 fue muy difícil por la pandemia pero subrayó que 2021 será "un buen año".

"El año que viene creo que va a ser un buen año, debemos trabajar para sacar a las personas de la pobreza, generar empleo", sostuvo.

También habló sobre el intento de intervención de Vicentin y remarcó que los privados "ahora añoran" que el Estado intervenga.

"Éramos nosotros contra todo un pueblo y un sistema económico que era el campo, en el caso de Vicentin", consideró.

"Si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo, el Estado podría haber salvado a Vicentin. Ahora añoran la posibilidad de que el Estado intervenga, pero dejaron que todo se caiga a pedazos", expresó el jefe de Estado.

En ese sentido, manifestó: "Creo que la gente va descubriendo poco a poco aquel periodismo que provoca el desaliento para con los argentinos respecto al odio que tienen con el peronismo, Cristina (Kirchner) y hacia mí".

"Cuando leo que cedí ante Cristina o que castigué a (Horacio Rodríguez) Larreta, no lo puedo creer. Tienen vocación de dividir. Deberían ir a un psiquiatra, necesitamos unirnos para llevar adelante diferentes peleas para sacar adelante al país, pero los diarios hacen lo imposible para que no suceda", concluyó.

"Si el relajamiento sigue, las fuerzas de seguridad saldrán a la calle"

Luego de reunirse con Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, el presidente Alberto Fernández advirtió que evalúa que las fuerzas de seguridad salgan a la calle "para disipar a la gente" ante el aumento de contagios de coronavirus y anticipó que harán un "seguimiento semanal" de la situación.

"Tomamos la decisión de volver a juntarnos la semana que viene, hacer un seguimiento semanal, dejar pasar el 31. Y si vemos que la situación no afloja y el relajamiento sigue, ver cómo las fuerzas de seguridad empiezan a actuar en las calles para disipar a la gente y para impedir que esas aglomeraciones ocurran", aseguró.

"Diciembre fue un mes de mucho relajamiento que llevó a reuniones sociales y marchas", dijo el Presidente

Relajamiento

En declaraciones a Radio 10, el mandatario aseguró que con Larreta y Kicillof tienen la sensación de que "diciembre fue un mes de mucho relajamiento que llevó a reuniones sociales y que posibilitó que hubieran marchas en Buenos Aires, por distintos motivos", y mostró preocupación con lo que, dijo, vio en la noche del 24 de diciembre.

"Chicos jóvenes que se reúnen en las plazas sin barbijos, con música a todo lo que da, y como tienen los boliches cerrados, terminan en las plazas hacinados. Y la existencia de las fiestas clandestinas que se promueven por las redes sociales. Todo eso es caldo de cultivo para el virus y es algo a lo que le tenemos que prestar atención porque es algo muy peligroso", subrayó.

El claro aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas volvió a juntar a Fernández con Kicillof y Larreta, que se reunieron en la tarde del miércoles en Olivos. Allí, analizaron la posibilidad de retomar algunas restricciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) si los casos positivos siguen en aumento.

Los más de 4.000 contagios diarios en en la Provincia y los más de mil en la Ciudad, que se registraron el martes y el miércoles, sirvieron para revitalizar el diálogo. El encuentro en la residencia de Olivos se gestó este mismo viernes. Comenzó a las 16 y duró poco más de 25 minutos. Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta compartieron el diagnóstico de preocupación y señalaron la necesidad de que la sociedad extreme cuidados.

El Presidente se refirió a las negociaciones con los distintos laboratorios por la vacuna contra el Covid-19

El acuerdo con Pfizer

Durante la extensa entrevista, Fernández también habló de la llegada de las vacunas a la Argentina, volvió a explicar por qué el Gobierno aún no alcanzó un acuerdo con Pfizer y cuestionó a quienes ponen reparos por la Sputnik V desarrollada por Rusia, de la que ya llegaron 300 mil dosis al país.

El Presidente aseguró que la vacuna de Pfizer "tiene problemas logísticos de traslados complicadísimos" y que ese laboratorio "pide tantas prevenciones como nadie ha pedido para garantizar su inmunidad ante el eventual fracaso y esa es la vacuna que me exigen que traiga".

"Voy a seguir las negociaciones, pero llama la atención cómo es la historia. No es que la Argentina no ha querido, es que Pfizer desde Estados Unidos han puestos tantas prevenciones para limitar su responsabilidad que me terminan exigiendo cosas que ninguna otra vacuna me ha exigido. Y resulta que esa parece ser la más segura. Es difícil de entender", apuntó.

Y siguió: "No entiendo por qué tan duros, tan severos con la vacuna de Gamaleya, a la que llaman vacuna rusa adrede. Ahora de repente han puesto en tela de juicio a la ANMAT. En el fondo lo único que intentan es generar desaliento con todo. Quieren un pueblo de brazos caídos".