Coronavirus: "Se está viendo un crecimiento marcado y muy acelerado de casos", dijo Kicillof

El gobernador bonaerense se reunió con intendentes de la Costa Atlántica y dijo que, hasta el momento, se desarrolla "una temporada de verano muy positiva"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó que, hasta el momento, se desarrolla "una temporada de verano muy positiva y está en funcionamiento", algo que consideró "un logro" en el contexto actual de pandemia, aunque advirtió que "se está viendo un crecimiento marcado y muy acelerado de los casos" de coronavirus.

"Se ha visto un crecimiento muy preocupante. Si queremos cambiar la curva tenemos que reducir el grado de contacto, y evitar lo más posible la movilidad y el contacto", dijo el mandatario provincial en una conferencia de prensa, tras reunirse con intendentes de la costa atlántica.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, informó que "esta semana 15 distritos bonaerenses bajan de fase" debido al aumento de casos de coronavirus y destacó que el "sistema de cambio de fases es intermitente y permite que, cuando vemos algún brote o contagio masivo, podemos dar un paso hacia atrás" con algunas actividades.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, afirmó que "en las últimas tres semanas hubo un aumento importante" de casos de coronavirus en la provincia de Buenos Aires e informó que "los llamados al 148 (línea telefónica Covid-19) suben en forma alarmante y es un mal indicador".

"Lentamente empieza a crecer la ocupación de camas, lo cual es preocupante", dijo el funcionario en conferencia de prensa.

"Se hizo un esquema pensando en la prevención y para que la temporada sea la mejor posible en las condiciones que tenemos; nos preparamos todo el invierno y ya tenemos algunas restricciones, como el ingreso a la playa de 22 a 6, multas que van de 80 a 300 mil pesos, cerrar 4.30 los bares y no permitir locales bailables", añadió.

El acuerdo

Intendentes de la costa atlántica bonaerense acordaron con Kicillof no aplicar por el momento nuevas restricciones ante el incremento de contagios de coronavirus, aunque hablaron de intensificar las medidas de prevención.

Lo hicieron durante una reunión que el mandatario provincial encabezó en la localidad de San Bernardo, en la que analizaron la situación sanitaria y, particularmente, lo que ocurre en los balnearios y la aglomeración permanente de jóvenes.

"En reunión con Axel Kicillof, Intendentes de la Costa y de toda la Provincia analizamos la situación sanitaria en el primer mes de temporada. Por el momento no vamos a tomar nuevas medidas restrictivas, pero todos debemos cumplir con las medidas de cuidado y prevención", publicó en su cuenta de Twitter el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera.

Por su parte, Martín Yeza, intendente de Pinamar, se expresó en la misma línea: "Luego de una reunión con el gobernador Kicillof tomamos la decisión de mantenernos en alerta, dar seguimiento al aumento de casos y aumentar la información y concientización. Todos coincidimos en la importancia de defender la temporada y el trabajo".

"Destaco la apertura del gobernador. No es una situación fácil para nadie, pensar en apertura de actividades mientras aumentan los casos es difícil, así como entendemos que no es pertinente hacer cierres hoy", agregó.

"La idea firme que tuvimos fue conversar con los cuidados y controles que venimos llevando adelante. Y nos pusimos de acuerdo con todos los intendentes. Ahora esperar los resultados de lo que fueron las fiestas para tener un mejor panorama de la cuestion epidemiológica y seguir reuniéndonos. Entendemos que tenemos que retomar nuevamente los cuidados", sostuvo tras el encuentro Cristian Cardozo, intendente del Partido de la Costa.

La reunión comenzó alrededor de las 10:30, pese a que en un primer momento estaba pautada para el mediodía. Participaron los intendentes Sebastián Ianatuony (General Alvarado), José Rodríguez Ponte (General Lavalle), Carlos Santoro (General Madariaga), Juan Manuel Álvarez (General Paz) y Guillermo Montenegro (Mar del Plata).

También estuvieron Cristian Cardozo (Partido de la Costa), José Paredi (Mar Chiquita), Alejandro Dichiara (Monte Hermoso), Martín Yeza (Pinamar), Sergio Bordoni (Tornquist), Carlos Sánchez (Tres Arroyos) y Gustavo Barrera (Villa Gesell).

"Se tomarán todas las medidas de restricción que se tengan que tomar"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que el Gobierno nacional "tomará todas las medidas de restricción que tenga que tomar" ante el aumento de casos de coronavirus de las últimas semanas, y aseguró que, por más "antipáticas" que sean las decisiones, la gestión de Alberto Fernández no se deja llevar por "encuestas".

En declaraciones a radio AM 750, el ministro coordinador afirmó que durante la gestión de la pandemia "la toma de decisiones siempre fue a partir de recopilar datos de semanas, así puede verse con más nitidez la tendencia".

"Estamos viviendo con preocupación este aumento de casos que tuvimos en las últimas semanas", dijo Cafiero, pero pidió "mirar la película completa y no quedarse con los datos de un día, que a veces suelen ser engañosos".

Al respecto, Cafiero evaluó que "lo que ha ocurrido en el último tiempo es que se distendieron muchos los cuidados personales" ante el coronavirus, "no sólo en las fiestas clandestinas sino en las reuniones chicas o domésticas, y eso empezó a impactar" en la suma de casos.

¿Nuevas medidas?

Consultado sobre la posibilidad de que se disponga un toque de queda en algunas regiones, Cafiero sostuvo que "todas las medidas de restricción de circulación que tengan que tomarse se van a tomar, sabiendo que son antipáticas pero que son en pos del cuidado de la salud de los argentinos".

"Ya hemos demostrado que lo hacemos, y no estamos mirando encuestas ni mucho menos", añadió.

No obstante, el jefe de Gabinete aclaró que actualmente "está todo en evaluación. Estamos viendo los casos, los días y la cantidad de ocupación en los distintos sistemas de salud de las distintas jurisdicciones".

Qué dijo el Presidente

El presidente Alberto Fernández alertó sobre el rebrote de casos de coronavirus en el país y advirtió que podría volver a imponer restricciones para frenar los contagios. Volvió a apelar a la responsabilidad social y apuntó cuáles son los efectos de una merma en la curva epidemiológica si la ciudadanía no retoma las medidas de cuidado ante el avance del coronavirus.

"Si no queremos volver atrás y dar este paso adelante para ponernos de pie, es necesario que todos tengamos responsabilidad social. Eso quiere decir cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar a quien tengo al lado. Si esto no pasa, existe el riesgo de que todo vuelva a paralizarse", afirmó Fernández.

"La pandemia no se ha disipado", advirtió el presidente desde la Residencia de Olivos, en el marco de un acto de puesta en marcha de las primeras 30 obras públicas de 2021.

El presidente pidió respetar las reglas de distanciamiento para evitar el contagio

Amenaza de rebrote

El mandatario habló durante ocho minutos. Cerró la videoconferencia que condujo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y que contó con la participación de los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Santa Fe, Omar Perotti, además de una veintena de intendentes municipales, y funcionarios nacionales y provinciales.

Dedicó más de la mitad de su discurso a la amenaza del rebrote. Calificó el escenario actual -con casi seis mil contagios diarios, 1.640.718 positivos y 43.482 muertes desde el comienzo de la pandemia- como "muy complejo" y se dirigió, particularmente, a los jóvenes.

"Llamo la atención a todos los argentinos y, si me permiten, especialmente a los más jóvenes. Todos los datos indican que es allí donde tenemos el mayor problema. Jóvenes que no advierten el riesgo que estamos viviendo. Deben entender que son vectores de transmisión del contagio. Tal vez los jóvenes no sean los que más padecen la enfermedad a la hora de contagiarse, pero son lamentablemente extraordinarios vectores, personas necesarias para contagiar a adultos mayores que definitivamente cuando se contagian, no la suelen pasar bien", expresó el presidente.

"Apelo a la responsabilidad social de todos y de todas para que entendamos que el problema persiste", dijo el Presidente

Alberto Fernández se refirió a la pandemia como un fenómeno en expansión, aún en un período estacional que debería aplacar su capacidad de contagio: "Apelo una vez más a la responsabilidad social de todos y de todas para que entendamos que el problema persiste, se mantiene, que nadie está exento de contagiarse y que debemos guardar todas las normas de protocolo necesarias para que no se expanda la enfermedad del modo en que lamentablemente estamos viendo que se expande".

"Hemos sufrido demasiado el año pasado para que no hayamos aprendido", alertó y convocó a no relajar las medidas de prevención sanitaria: "Si cada uno hace el esfuerzo de cuidarse, de mantener el distanciamiento social, de seguir protegiendo con alcohol las manos, si tratamos de aislarnos en la convivencia con nuestros seres queridos, creando la burbuja en las casas, va a ayudar mucho para que la enfermedad no vuelva a expandirse. Es una condición necesaria para que esto que estamos empezando hoy pueda materializarse".