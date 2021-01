Alberto Fernández habló sobre la influencia de Cristina en el Gobierno: "El que toma las decisiones es el Presidente"

El jefe de Estado expresó su parecer en cuanto al impacto de Cristina Kirchner en su gestión. Además, realizó fuertes críticas contra los medios

El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles que si bien la vicepresidenta Cristina Kirchner "sigue todos los temas", quien toma las decisiones es él porque sabe "todo lo que pasa en el Gobierno".

Además remarcó que a distintos sectores les cuesta entender la situación actual "Estamos en una situación particular. Una de las cosas que más me cuesta como Presidente es que yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si estuviera gobernando un país normal: esto no es un país normal, es un país en pandemia, un mundo en pandemia".

En declaraciones radiales, el jefe de Estado añadió: "Mi mayor preocupación era que a ningún argentino le falte comida. Tengo la íntima tranquilidad de haberlo logrado. Pasamos dos fines de año sin haber tenido un solo saqueo, un solo reclamo de gente que decía necesitar y el Estado no la estaba atendiendo".

Alberto Fernández aseguró que algunos medios buscan instalar la idea de que Cristina es quien toma las decisiones en su gobierno

Fuertes críticas a los medios de comunicación

Alberto Fernández se refirió además a los medios de comunicación y aseguró que algunos buscan instalar la idea de que Cristina Kirchner es quien toma las decisiones en su gobierno.

"Cristina sigue todos los temas. Pero los medios siguen con lo mismo, que ella gobierna. Ella escribió una carta en la que dice claramente que el que toma las decisiones es el Presidente", remarcó Fernández. Y subrayó: "Hay uno solo que sabe lo que pasa en todo el Gobierno y ése es Alberto Fernández".

En su análisis de los medios, Fernández fue crítico con ellos al expresar que "Más que a los periodistas, me gustaría mandar al psicólogo a los medios. Hay medios que se concentran en un tema y afectan a la gente".

Y añadió: "Hicieron esfuerzos por sembrar dudas en la vacuna. También hicieron esfuerzos por hacerle creer a la gente que la cuarentena no había servido para nada".

Por último, el Presidente opinó sobre la situación de la Justicia y aseveró que no indultará a nadie en su Gobierno: "Hice campaña diciendo que no iba a hacer indultos y lo voy a cumplir. Es una rémora monárquica".

Representantes políticos lanzaron "En Común", una agrupación de apoyo al proyecto político del presidente Alberto Fernández.

Nueva agrupación política "albertista"

Representantes de distintos espacios políticos lanzaron "En Común", una agrupación de apoyo al proyecto político del presidente Alberto Fernández, la cual estará encabezada por el ministro de Educación, Nicolás Trotta, por la titular del INADI, Victoria Donda, y el presidente del PJ porteño, Víctor Santa María.

Se trata de una confluencia de agrupaciones políticas preexistentes que se reagrupan a partir de la necesidad de empezar a marcar territorio y volumen político de cara a las negociaciones de las listas del Frente de Todos en 2021.

Los tiempos se acortan y distintos dirigentes decidieron sumar fuerzas para armar un frente de corte "albertista" con capacidad para dar sentar debates y al mismo tiempo pulsear por espacios políticos que estarán en la puja interna del Frente de Todos, donde orbitan otros espacios como La Cámpora, el Movimiento Evita, el Frente Patria Grande y la Corriente Nacional de la Militancia.

Del nuevo espacio político también participan los diputados nacionales Facundo Moyano (Provincia de Buenos Aires), Gisela Marziotta (CABA), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Mayda Cresto (Entre Ríos), Carolina Gaillard (Entre Ríos), y Martín Soria (Río Negro).

Otros integrantes de "En Común" son el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves; la secretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez, la titular del Instituto Contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, María Rachid; la dirigente peronista Mariana Gras; el subsecretario de Relaciones Institucionales y de Gobierno, Sebastián Benítez Molas; y el escritor y ex-embajador en París Eric Calcagno.

"La unidad permitió la victoria electoral del 2019 y su defensa y ampliación es lo que permitirá impulsar las necesarias transformaciones que nuestra sociedad espera luego de las negativas políticas que sufrió nuestro país en la gestión de Cambiemos y la complejización que implica la pandemia del Covid- 19", sostuvo la organización en un comunicado.