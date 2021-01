Revolución: la respuesta de Juan Grabois a los dichos de Alberto

Fue una guerra que se llevó a cabo en Twitter, donde a partir de declaraciones del Presidente, fue el dirigente quien recogió el guante

"Hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución. No es mi idea. Mucho menos con un 40% de la sociedad que no está dispuesta a votarnos", aseguró durante una entrevista con Clarín el Presidente, Alberto Fernández. Poco después, el dirigente social kirchnerista Juan Grabois fue el primero en recoger el guante.

A través de su cuenta de Twitter, Grabois respondió a las afirmaciones del mandatario. "Nosotros sí soñamos con una revolución y por ella luchamos, pero sabemos que esta coalición política tuvo el enorme mérito de derrotar al macrismo. Aun con sus limitaciones, sigue siendo la mejor opción para las mayorías populares", sostuvo.

"No fue mi generación la que construyó esta Argentina. Es llamativo cómo ciertos empresarios, periodistas y políticos que sembraron odio y pobreza en este país lacerado proyectan en nosotros sus propias culpas sin recordar que fueron ellos los actores protagónicos de las últimas cuatro décadas de historia política y económica", afirmó Grabois en el diario elDiarioAr. "Los empobrecedores, a coro, nos llaman "pobristas"; los sembradores de odio nos dicen violentos. Nuestro turno todavía no llegó. A diferencia de las suyas, nuestras ideas aún no han sido probadas en la práctica", sostuvo.

El dirigente social se preguntó acerca de quiénes son los pobres hoy y admitió que la Argentina se encuentra en estado de decadencia. "Los grandes empobrecedores de la Argentina decían que los mercados y el capital traerían por sí mismos la prosperidad. Nada de eso sucedió. Nosotros creemos en un Estado planificador, creativo y eficiente que oriente la inversión productiva, la iniciativa privada y las organizaciones sociales para lograr el desarrollo humano integral", expresó Grabois.

Sin indultos

Fernández descartó nuevamente la posibilidad de dictar indultos a exfuncionarios condenados por corrupción, como reclaman algunos dirigentes del kirchnerismo para frenar las investigaciones judiciales."No daré ningún indulto", sostuvo el jefe de Estado. Además, afirmó que la Corte Suprema de Justicia "ha ido perdiendo calidad y confianza", pero sostuvo que no llevará adelante cambios en el funcionamiento del máximo tribunal ni ampliará el número de miembros, como le piden aliados en el Frente de Todos: "No tenemos la posibilidad de nada de eso. Los números del Congreso no nos ayudan", admitió.

"Sin el indulto, van a seguir los presos políticos. El indulto es un acto de gobierno que existe en todas las constituciones", dijo la semana pasada,el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni. Criticó con dureza al máximo tribunal y pidió conceder un indulto a los detenidos por corrupción, que calificó de "presos políticos".

Horas más tarde, Fernández salió a rechazar ese planteo, pero sugirió que el procedimiento es la amnistía y que depende del Poder Legislativo. "Hice campaña diciendo que no iba a dictar indultos y lo voy a cumplir", resaltó en una entrevista con Radio Con Vos. A su vez, señaló que la figura del indulto "es una rémora monárquica que quedó en la Constitución".

Así, el Presidente derivó al Poder Legislativo, controlado por Cristina y Máximo Kirchner, la presión kirchnerista por frenar las investigaciones por corrupción.