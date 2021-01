"No reconocer la importancia que Cristina tiene en el Frente de Todos es negar la realidad"

Agustín Rossi, ministro de Defensa, habló de las diferencias al interior de la coalición oficialista y las comparó con las internas en Cambiemos

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo este lunes que "no reconocer la importancia" que Cristina Kirchner tiene "en el marco de la coalición" oficialista "es negar la realidad". "Todas las opiniones de la vicepresidenta son opiniones ponderadas y merece el reconocimiento de quien las emite. Siempre que dice algo, hay especulaciones en uno u otro sentido", sostuvo.

En diálogo con el programa "Lado P", Rossi agregó que "es absolutamente natural que una figura política de la entidad y el liderazgo de Cristina emita las opiniones que quiera emitir en el momento en el que lo considere prudente".

Consultado sobre las diferencias al interior de la coalición oficialista, el funcionario minimizó la trascendencia y dijo que son "habituales" en el marco de las alianzas políticas.

"Somos una coalición al igual que Cambiemos. Cuando hay diferencias entre los dirigentes de Cambiemos también se notan y se tienen en cuenta. Siempre supimos que éramos una coalición integrada por distintos sectores políticos. La unidad en la diversidad con diferencias de matices en el marco de coaliciones son habituales", argumentó.

El ministro de Defensa Agustín Rossi es una de las figuras que integran el Gabinete de Alberto Fernández.

"No hay una sola expresión política en el Gobierno"

Rossi negó que hay una sola expresión política en el Gobierno y puso como ejemplo al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a una cantidad de gobernadores que no se definen como kirchneristas".

"Cuando construimos el Frente de Todos sabíamos que los kirchneristas íbamos a ser un aporte y que íbamos a convivir con otros sectores que podían tener la misma matriz partidaria pero que en los últimos tiempos hemos tenido caminos distintos. Hasta el 2017 estábamos diferenciados", recordó.

Rossi es uno de los ministros que integran el Gabinete de Alberto Fernández que son cercanos a Cristina Kirchner, al igual que Eduardo "Wado" de Pedro y Jorge Ferraresi, entre otros.

En otro orden, el dirigente kirchnerista rechazó la comparación entre el actual conflicto con productores del campo por el cierre de las exportaciones de maíz con el escenario de confrontación del 2008 que protagonizaron el Gobierno de Cristina Kirchner con la Mesa de Enlace.

"No lo veo absolutamente comparable", indicó, al tiempo que justificó la medida adoptada por el Gobierno: "No toma la medida porque le gusta cerrar las exportaciones sino porque quiere asegurar el abastecimiento interno".

El papel de Cristina en el Gobierno, según Alberto

El presidente Alberto Fernández aseguró la semana pasada que si bien la vicepresidenta Cristina Kirchner "sigue todos los temas", quien toma las decisiones es él porque sabe "todo lo que pasa en el Gobierno".

Además remarcó que a distintos sectores les cuesta entender la situación actual "Estamos en una situación particular. Una de las cosas que más me cuesta como Presidente es que yo hablo de gobernar un país en pandemia y me contestan como si estuviera gobernando un país normal: esto no es un país normal, es un país en pandemia, un mundo en pandemia".

El presidente Alberto Fernández aseguró que quien toma las decisiones es él porque sabe "todo lo que pasa en el Gobierno".

En declaraciones radiales, el jefe de Estado añadió: "Mi mayor preocupación era que a ningún argentino le falte comida. Tengo la íntima tranquilidad de haberlo logrado. Pasamos dos fines de año sin haber tenido un solo saqueo, un solo reclamo de gente que decía necesitar y el Estado no la estaba atendiendo".

Alberto Fernández se refirió además a los medios de comunicación y aseguró que algunos buscan instalar la idea de que Cristina Kirchner es quien toma las decisiones en su gobierno.

"Cristina sigue todos los temas. Pero los medios siguen con lo mismo, que ella gobierna. Ella escribió una carta en la que dice claramente que el que toma las decisiones es el Presidente", remarcó Fernández. Y subrayó: "Hay uno solo que sabe lo que pasa en todo el Gobierno y ése es Alberto Fernández".

En su análisis de los medios, Fernández fue crítico con ellos al expresar que "Más que a los periodistas, me gustaría mandar al psicólogo a los medios. Hay medios que se concentran en un tema y afectan a la gente". Y añadió: "Hicieron esfuerzos por sembrar dudas en la vacuna. También hicieron esfuerzos por hacerle creer a la gente que la cuarentena no había servido para nada".

Por último, el Presidente opinó sobre la situación de la Justicia y aseveró que no indultará a nadie en su Gobierno: "Hice campaña diciendo que no iba a hacer indultos y lo voy a cumplir. Es una rémora monárquica".