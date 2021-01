Negri: "Esto es una joda, el Presidente dijo que venían millones de dosis y vieron lo que pasó"

El jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio cuestionó duramente la política de la Casa Rosada en relación a la vacunación contra el covid

Los idas y vueltas dentro del Gobierno en las últimas horas en relación a la aplicación de vacunas contra el coronavirus generó una inmediata respuesta de parte de la oposición.

"No recuerdo un gobierno que tuviera tanta capacidad para confundir y desorientar a la sociedad como este, y solo en un año. Ahora Vizzotti nos dice que tenemos que elegir si vacunar a 10 millones con las dos dosis o a 20 millones con una dosis", lanzó Mario Negri, jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio.

"Esto es una joda. El presidente Alberto Fernández, en diciembre, dijo que venían millones de dosis. Vieron lo que pasó. Lo que me pregunto es por qué no dicen la verdad y no muestran la información", completó.

En declaraciones al canal TN, el legislador cordobés afirmó que "la única realidad hoy es la incertidumbre" y pidió al Gobierno dar "certezas" a la población en relación a la hoja de ruta de la lucha contra la pandemia.

Se habla con total naturalidad de indulto y amnistía. El gobierno lo único que manifiesta con claridad no es su gestión, es su plan judicial. Está tratando de anestesiar a la sociedad, que ya no cause asombro hablar sobre determinados temas, como si fuese algo común. pic.twitter.com/PMBdTpYJts — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) January 12, 2021

Tras la polémica, Vizzotti aclaró cómo se aplicará la vacuna

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, subrayó este martes que se aplicarán las dos dosis de la vacuna Sputnik V, luego de que se generara una polémica por sus declaraciones sobre la posibilidad de "diferir la aplicación de la segunda" inyección "para vacunar a más gente".

A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria nacional remarcó que la Argentina "planea administrar las vacunas según la indicación" de los productores, el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya.

"La vacuna Sputnik V es la única cuyo esquema de vacunación consta de dos componentes, en primer lugar, el componente Ad26, y luego de un intervalo mínimo de 21 días, el segundo componente Ad5", explicó la número dos de la cartera sanitaria.

Carla Vizzotti, en el centro del debate por las vacunas.

En un hilo de mensajes, Vizzotti recordó que el Gobierno firmó un contrato con el Fondo de Inversión Directa de Rusia para adquirir 30 millones de dosis: las primeras arribaron al país a fines de diciembre y se espera que el envío se complete en marzo.

"En los próximos días, según lo planificado, llegarán 300 mil dosis del segundo componente, para completar los esquemas de vacunación iniciados. Luego, continuará el cronograma de entrega hasta completar el 100% de las dosis adquiridas, de ambos componentes, tal como se informó", indicó.

La secretaria de Acceso a la Salud afirmó que desde el inicio de la pandemia se analizaron "acciones sanitarias para dar respuesta" a la situación epidemiológica y se entablaron "negociaciones con todos los productores para contar con vacunas seguras y eficaces en cantidad suficiente y en forma oportuna".

"Analizamos en consenso con expertos, expertas y las 24 jurisdicciones, las posibles estrategias de vacunación para lograr el objetivo que ansiamos: avanzar hacia el principio del fin de la pandemia y salvar la mayor cantidad de vidas posibles", concluyó la funcionaria nacional.

Vacuna rusa: finalmente, el Gobierno buscará dar las dos dosis a cada persona.

El origen de la polémica

El pasado lunes Vizzotti había afirmado que "se analiza diferir la aplicación de la segunda dosis para vacunar a más gente".

De esa manera, la integrante del Ministerio de Salud señalaba la posibilidad de empezar a inmunizar a más gente, sin haber concluido con el esquema completo de vacunación para los que ya había recibido su primera dosis: después de la primera aplicación, deben pasar al menos 21 días y hasta 60 para recibir la segunda.

Sin embargo, se generó una polémica que terminó cuando el presidente Alberto Fernández descartó esa opción.