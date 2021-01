"No van a empezar las clases con 30 chicos el 17 de febrero: la gente no se suicida masivamente"

El Secretario Adjunto de UTE, Eduardo López, sostuvo que el comienzo de clases "depende del semáforo epidemiológico, ahora esta en rojo"

Luego de que la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, amenazara con descontar los días de paro a los docentes, el Secretario Adjunto de UTE, Eduardo López, salió al cruce y advirtió: "No van a empezar las clases con 30 chicos el 17 de febrero, la gente no se suicida masivamente".

"No vamos a poner en riesgo la salud de los chicos, los docentes y los familiares de los alumnos. No hay nada que yo desee más que volver a tener clases presenciales, estar en la sala de profesores y muchas otras actividades", dijo López.

Y advirtió: "Yo hace 35 años que habito la escuela, pero la escuela es sinónimo de cuidado y no voy a mirar para otro lado por más que nos amenacen con descontarnos los días de paro. Hace 35 años impulso la psicología de la ternura".

"Depende del semáforo epidemiológico, ahora esta en rojo, los maestros nos cruzamos los semáforos en rojo, no le enseñamos eso a los chicos. Cuando esté en amarillo o en verde y asegurarnos que haya ventilación, jabón, papel higiénico en las escuelas. Si se va a hacer en partes tienen que haber computadoras para los chicos que no asistan", sostuvo.

Y agregó que: "En Estados Unidos, si la ciudad tiene 420 casos diarios, no se abren las escuelas. Buenos Aires tiene 3.000 casos por día, entonces no se abren las escuelas, no queremos terminar ni como Estados Unidos, Brasil o Capital Federal. Las clases deben ser de manera a distancia y en contexto de pandemia, por eso pedimos las computadoras y que se respete el semáforo".

"Redujeron el Plan Sarmiento 371 millones, por supuesto, porque es mas barato meter 30 chicos en el aula en vez de darle 30 computadoras. Como uno quiere a los alumnos, no mete a 30 chicos y un maestro que rota por distintas burbujas con 30 grados de calor en un aula", argumentó.

López pidió computadoras para los chicos que no asistan a la escuela

En otro orden, López se rechazó la idea de que los maestros roten por las distintas burbujas. "Si el maestro rota no son burbujas. La Ministra Soledad Acuña es igual a Esteban Bullrich y Finnochiaro, es una política del Pro, bajo el presupuesto de los últimos años, le da soja en vez de carne a los chicos, solo pueden reclamar vacantes las familias pobres", sostuvo.

"Nosotros seguimos impulsando la psicología de la ternura y el cuidado. No tenemos porque hacer marketing, no coincidimos con lo que dijo Patricia Bullrich: "Si no arrancan las clases, rompemos todo", insistió.

Más adelante, sostuvo: "Junto a la comunidad educativa vamos a cuidar la salud de la comunidad educativa. No sabemos cuando nos vamos a empezar a vacunar. Vayan haciendo un listado y listo. Son unos sinvergüenzas y unos canallas. Si vos te anotas, estas tranquilo, tenés una esperanza".

"30 chicos en una burbuja, la comunidad educativa no lo va a permitir. Que abran los listados para poder vacunarnos que es la verdadera salida a esta pandemia", concluyó.

El Gobierno de la Ciudad adelantó que descontará el día a los docentes

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adelantó este domingo que descontará el día a los docentes que no concurran a las clases presenciales a partir del 17 de febrero, tal como advirtieron los gremios.

"Ellos pueden manifestarse, tomar medidas de fuerza, eso está previsto, pero también el Gobierno de la Ciudad en caso que el docente no trabaje está previsto que se le descuenta el día", afirmó la ministra de Educación, Soledad Acuña en declaraciones radiales.

El viernes, el día después del anuncio del retorno a las aulas por parte del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, desde el gremio de UTE-Ctera adelantaron que los docentes no concurrirán a las aulas, que realizarán "retención de servicios" debido a que "la situación sanitaria está descontrolada".

"Los anuncios demuestran que desconocen el funcionamiento de las escuelas y no tienen idea de cómo es dar una clase o estar con 30 estudiantes", afirmó la secretaria general del gremio Angélica Graciano.

El Gobierno de la Ciudad adelantó que descontará el día a los docentes que no vayan a las escuelas

Para la ministra de Educación, la "retención" de las tareas que adelantó el gremio "es una medida de fuerza" y que que "como cada vez el docente que no trabaja sin tener licencia justificada se le descuenta el día".

La ministra Soledad Acuña destacó el trabajo que se realiza en las "escuelas de verano" para la revinculación de los chicos con la escuela.

El jueves, Horacio Rodríguez Larreta junto a Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós; el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli y el secretario de Transporte, Juan José Mendez, anunciaron el regreso escalonado a las aulas para 2021.

El plan prevé que el 17 de febrero empiecen su ciclo lectivo los jardines maternales, el nivel inicial y primer ciclo de Primaria (primero, segundo y tercer grado) y primer ciclo de Secundaria (primero y segundo año); el 22 de febrero comenzará en las escuelas el resto de Primaria y el 1 de marzo se sumarán a la presencialidad los años restantes del nivel Secundario. La propuesta es tanto para la educación de gestión estatal como también la privada.

Vuelta a clases: qué medidas tomará el Gobierno porteño

"Hemos puesto a disposición de las escuelas todo el material de higiene y de salud necesaria como los tótems con alcohol en gel, termómetros, máscaras para docentes, jabón, papeles para los baños, eso ya está", remarcó la ministra Acuña. Y agregó que mantienen licitaciones abiertas para seguir ampliando en los kits necesarios para proveer a los establecimientos.

Además, respondió a uno de los cuestionamientos de los gremios respecto al riesgo del traslado en subte de los chicos. "Son argumentos con finalidad política" y sin evidencia", expresó la funcionaria.

Y detalló que "las comunidades de primario "solo el 30% se maneja en transporte público" y que de ese porcentaje el 90 "lo hace en colectivo".

Finalmente, señaló que "la vuelta a clases es al ciclo lectivo normal dentro de la pandemia, donde los chicos van a volver a aprender".