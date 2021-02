"Si el Gobierno pudiera, no se vota este año; los números no le dan bien"

Lo dijo Mario Negri, figura clave de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados. Afirmó que el Gobierno "marea a la sociedad"

El presidente del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, Mario Negri, consideró que si fuera por el Gobierno "no se votaría este año", dado que "los números no le dan bien al oficialismo".

"Si el Gobierno pudiera, si dependiera sólo del peronismo, no se vota este año, porque la percepción es que los números no le dan bien al oficialismo", sostuvo el cordobés.

Actualmente, a pedido de un grupo de gobernadores, la Casa Rosada tiene bajo evaluación la fecha de las PASO y cómo se realizarían los comicios en el marco de la pandemia del coronavirus.

En tanto, el diputado Mario Negri marcó supuestas contradicciones en las declaraciones que el ministro de Salud, Ginés González García, formuló este miércoles en torno a la polémica por la fecha de elecciones.

El Gobierno "marea a la sociedad"

"Ginés González García avisa que en agosto no se podrá votar, pero en la misma entrevista el ministro de Salud afirma que para esa fecha todos estaremos vacunados", señaló.

En este sentido, el cordobés afirmó que los dirigentes del Frente de Todos "son un saco de incertidumbre" y "marean de la mañana a la noche a toda la sociedad".

"Las elecciones no se pueden suspender, en 2020 se votó en 40 países en plena pandemia. Miren el referéndum constitucional que hizo Chile, país con el que empezamos comparándonos. Se votó en Uruguay. En Bolivia y Ecuador se eligieron presidentes con el apoyo del Gobierno argentino. Tenemos que ser serios como país, pero para eso necesitamos un Gobierno confiable", resaltó en declaraciones periodísticas.

El ministro Ginés González García, blanco de las críticas del diputado Mario Negri.

Qué opina la oposición sobre las PASO

Acerca de las tres alternativas que baraja el oficialismo para el proceso electoral, el radical consideró que "la simultaneidad de las PASO y de las elecciones generales es un mamarracho".

"Las PASO son para elegir candidatos, se hacen de forma previa a las elecciones generales. No pueden transformarlas en una ley de lemas. Por otro lado, suspender las PASO o eliminarlas es un retroceso a la época en la que se volcaban los padrones y se quemaban las urnas. Están yendo incluso en contra de una ley que impulsó Néstor Kirchner", recordó el radical macrista.

La posibilidad de suspender las PASO genera rechazo en Juntos por el Cambio.

En cuanto al tercer escenario que considera el Gobierno vinculado a un corrimiento de las fechas de elecciones, tanto de las PASO como de las generales, Negri no se expresó por el rechazo, aunque cuestionó que el Gobierno pretenda avanzar en un cambio del régimen electoral sin consultar con la oposición.

"El Gobierno no quiere ir a la Boleta Única de Papel, que es más económica y más sanitaria. Porque evitamos la proliferación de papelerío. Pero no quiere y no dicen por qué. La semana pasada Juntos por el Cambio se reunió con ONGs para darle más transparencia al proceso electoral, pero el peronismo lo que quieren evidentemente es quitar transparencia", finalizó.