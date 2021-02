Vacunas VIP: echaron a Verbitsky del CELS y ya no será el presidente del organismo de derechos humanos

El periodista fue desplazado después de ser su titular durante décadas. También lo despidieron de Radio El Destape.

Por el escándalo de las vacunas, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) desplazó a Horacio Verbitsky de su presidencia. Su apartamiento se conoció en las últimas horas a través de un comunicado del organismo que presidía desde el 2000 el periodista afín a Cristina Kirchner, quien había recibido fuertes cuestionamientos de parte de los propios trabajadores de la organización por integrar el grupo de vacunados VIP.

Verbitsky presentó un pedido de disculpa formal y pidió una licencia que fue aceptada por la comisión directiva, por lo que su cargo será ocupado a partir de ahora por Sofía Tiscornia, la vicepresidenta del CELS. En los hechos, ese fue el mecanismo que se encontró para apartarlo de su cargo.

Su salida se aceleró después de revelar el viernes pasado en radio El Destape que se había vacunado en el Ministerio de Salud gracias al favor de su "amigo" García Ginés González. La confesión desató un escándalo político que terminó con el pedido de renuncia al ministro de Salud, su reemplazo por Carla Vizzotti y la confirmación oficial de una lista de más de 70 funcionarios, políticos y familiares beneficiados por ese mecanismo irregular, que se repitió en municipios y varias provincias.

Pero también generó un conflicto en el CELS, donde los trabajadores salieron rechazar a través de Twitter del organismo el "privilegio" de que su presidente fuera vacunado "a través de una cadenas de favores y a título personal, mientras estabamos intentando, como todo el mundo, conseguir un turno para las personas mayores de nuestras familias". "Nada de lo ocurrido representa el trabajo y el pensamiento de quenes integramos y hacemos a la organización en su día a día", sostuvieron.

"El CELS considera que a la crisis generada por la pandemia debe responderse con solidaridad y políticas igualitarias. Ante los hechos de público conocimiento, Horacio Verbitsky presentó un pedido formal de disculpas y de licencia que fue aceptado por la Comisión Directiva. Sofía Tiscornia, en su condición de vicepresidenta, se encuentra a cargo de la presidencia del CELS", informó este miércoles el organismo.

Según el comunicado, "durante dos décadas, Horacio, comprometido con el movimiento de derechos humanos, hizo aportes importantes a la vida política del país y a la historia de nuestra organización que, desde 1979, es parte de las luchas por una sociedad justa". "La Comisión Directiva decidió que en las próximas semanas se dé inicio a una transición en las formas de gobierno de la organización", concluyó.

La crisis de las vacunas también provocó su despido de El Destape, la radio conducida por Roberto Navarro donde el referente de DDHH tenía una columna. "Es una inmoralidad que con 50 mil muertos haya vacunados VIP. Es inmoral quien lo autorizó y quien se vacunó. Aquí no hay inocentes. Y alguna opereta atrás seguro habrá. Le hice saber a @VerbitskyH que ya no seguirá con sus columnas en @eldestape_radio", anunció por Twitter el periodista hoy cercano a Alberto Fernández.

En su primer descargo, Vertbitsky se disculpó por un hecho que definió como un "error grave". "Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas, así como agradezco las tan numerosas comunicaciones de solidaridad y afecto. Si lo hice y, sobre todo, si luego lo conté sin que nadie me lo preguntara, es porque no advertí que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio", escribió en El cohete a la luna, el medio que dirige.

Al día siguiente, el periodista insistió en que se había equivocado y desmintió que su revelación haya sido una operación para perjudicar a Ginés, un funcionario que era visto como un rival por el kirchnerismo en la puja de poder dentro del Gobierno. "No favorecí a nadie. Ni a Ginés, Ni a Alberto, ni a Cristina. Fue una estupidez. Tengo derecho a equivocarme. No hablé con Ginés, le mandé un mensaje y no me contestó. Le deseo lo mejor y si le hice daño lo lamento. Yo cometí un error grave".

El ahora extitular del CELS es autor de más de veinte libros de investigación, desde 1999 integró la junta directiva de la división latinoamericana de la ONG Human Rights Watch​ y fue periodista de Clarín, Confirmado y La Opinión. También fue uno de los creadores del Semanario CGT de los Argentinos, el diario Noticias de Montoneros y la agencia de noticias ANCLA en dictadura, junto a Rodolfo Walsh. Posteriormente, escribió durante 30 años en Página/12.