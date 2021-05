Jorge Macri ya tiene candidatas para las elecciones: Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal

El intendente de Vicente López consideró que las dos dirigentes del PRO deberían encabezar las listas de Ciudad y Provincia de Buenos Aires

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, realizó su análisis sobre las elecciones legislativas de este año y consideró que Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal son las personas que deben encabezar las listas de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia, respectivamente, por el frente opositor Juntos por el Cambio.

"Para mí Patricia Bullrich es la mejor candidata para la ciudad de Buenos Aires, representa muy bien al PRO, ha sido una ministra importante. Y me parece que María Eugenia Vidal debería representarnos en la Provincia, es la representación más cabal de nuestro espacio político, hizo una muy buena gobernación y superó en votos su elección pasada, lo que nos pasó es que no llegamos a crecer lo suficiente y el peronismo se unió", expresó Macri.

Sin embargo, el jefe comunal aclaro que "es una decisión personal" y que si ambas no quieren buscarán otros candidatos.

"María Eugenia decidió llamarse a silencio, inclusive hasta para darle lugar a (Axel) Kicillof y que pueda gobernar sin tener que victimizarse. Es una decisión de ella, hoy ya está empezando a hablar más, está empezando a tomar postura. Hizo un trabajo interno importante", agregó en declaraciones a La Nación +.

Por otro lado, dijo que "trataría de armar candidaturas con la gente que hoy no esté ocupando cargos". Y sumó: "Tenemos figuras muy relevantes como Patricia, María Eugenia, Elisa Carrió, Hernán Lombardi, Joaquín de la Torre, entre otros".

El fallo de la Corte Suprema sobre la presencialidad de las clases

Luego de que el máximo tribunal determinara que el Presidente violó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires con el decreto que había dispuesto el cese de las clases presenciales, Jorge Macri opinó que la resolución "tiene varias cosas muy rescatables".

Para el intendente de Vicente López, la decisión de la Corte Suprema "tiene que ver con la definición clara de las autonomías". Y agregó: "Este fallo dice que las emergencias no crean nuevos derechos o poderes".

Por otra parte, se refirió a las medidas que tomó el mandatario para el Área Metropolitana de Buenos Aires: "Las soluciones no deberían ser las mismas. Vicente López no es lo mismo que La Matanza, José C. Paz o Lanús. Las realidades no son las mismas, las distancias que tiene que recorrer un chico para llegar a una escuela en Vicente López, no es lo mismo que la que debe que recorrer en Pilar, o en Florencio Varela", dijo.

"Nuestra municipalidad varias veces ha tenido que ir a la justicia a defender el derecho de alguien, o alguien que nos ha demandado. La república es eso, no hay que enojarse", sostuvo.

"El kirchnerismo siempre tiene el mismo mecanismo y se agrava cuando las cosas les salen mal", dijo Macri en relación al fuerte discurso que hizo este miércoles el Presidente junto a Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, Santiago Cafiero, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Para el intendente, las críticas que tuvo el mandatario para Mauricio Macri y Vidal no fueron oportunas. "El problema es que los que gobernamos no estamos para describir el pasado o hacer un análisis del presente, ese trabajo lo hacen mucho mejor ustedes [los periodistas]. Nosotros nos presentamos a los cargos para transformar realidades. Jamás critiqué al intendente anterior. Mi tarea es superar eso", finalizó.