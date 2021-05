Siguen los cuestionamientos de Grabois a la Tarjeta Alimentar: "se pagan comisiones bancarias multimillonarias"

El dirigente social cercano al papa Francisco, llegó a comparar el pago de esas comisiones bancarias con un delito de corrupción

El titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, volvió a criticar la implementación de la Tarjeta Alimentar, y aseguró que por este programa "se pagan comisiones bancarias multimillonarias".

"Además del tema conceptual, que no crea bienes durables ni genera puestos de trabajo, como política de transferencia de ingresos es malísimo. No porque sea malo inyectar dinero en los sectores populares, sino porque, primero, se pagan comisiones bancarias multimillonarias", explicó el dirgente social.

En una entrevista con El Nueve, Grabois fundamentó los motivos por los que el domingo había calificado a la Tarjeta Alimentar como "una política estúpida".

Al respecto, señaló que se deberían haber canalizado los pagos a través de la tarjeta que ya existe y maneja la Anses, y no crear una nueva, porque así se ahorrarían "5 mil millones de pesos de comisiones que se llevaría la patria financiera y que inmediatamente lo fuga al dólar".

"Cuando se hace una transferencia del Ministerio de Desarrollo Social a la cuenta de cada una de las personas, se paga una comisión del 0,6% a los bancos. Cuando esta gente va a comprar a los supermercados, paga, si es con Posnet, 0,8% de comisión, y si es con Mercado Pago, 3,29% de comisión", detalló.

Incluso Grabois le respondió al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien para responder a las críticas había argumentado más temprano que la tarjeta Alimentar le permitirá al Gobierno ir "viendo cuáles son los consumos que van teniendo".

"Hay millones de estudios sobre la tarjeta de la AUH y sobre el consumo promedio de las familias, y dan que el noventipico por ciento va para alimentos".

Y agregó: "Es un capricho usar un mecanismo que tiene un costo financiero altísimo y que, además, perjudica a los comercios barriales, donde no hay Posnet, y sobre todo en el interior", disparó el hombre cercano al Papa Francisco.

Pero fue más allá el dirigente social, y llegó a comparar el pago de esas comisiones bancarias con un delito de corrupción.

"Si un concejal de Pico Truncado deja en un cajón 100 mil pesos de coima que cobró en algún lado, sale en todos canales de televisión, ¿si el sector financiero se lleva 5 mil millones de pesos que cobró en comisiones es un tema menor? Yo eso lo tengo que discutir", manifestó.

Si bien aceptó que "es una buena decisión invertir en la alimentación de la población", está convencido de que "está implementada de una manera que no es inteligente".

"Gracias a Dios que no tenemos a Mauricio Macri en la Argentina y que estamos discutiendo cómo mejorar la implementación de una inversión social. Pero también tenemos que discutir cuando se implementan de manera incorrecta", concluyó Grabois.

Las primeras críticas

En una columna que publicó en el portal de noticias ElDiarioAR, titulada "La tarjeta Alimentar no es Justicia Social", el líder del Frente Patria Grande rescató que "teniendo en cuenta la situación dramática que vive nuestro pueblo, con niveles de pobreza y desigualdad catastróficos, que más familias tengan una tarjeta para comprar alimentos es algo" resulta "un consuelo frente a tanta malaria".

"Viendo, además, como Colombia se desangra ante un gobierno que masacra a su pueblo y pretende aplicar un impuesto sobre los alimentos a los hambreados, no podemos desconocer la sensibilidad del gobierno argentino y agradecer que no tenemos en nuestra patria un Iván Duque (léase Mauricio Macri) como Presidente", reconoció Grabois.

Sin embargo, el referente social consideró que el Gobierno del Frente de Todos "comete errores permanentes por una incomprensible ceguera", y dijo que siente "la obligación de poner en debate la decisión de profundizar el camino iniciado con la Tarjeta Alimentar".

"Nadie tiene la receta para resolver las injusticias sociales que padece la Argentina, pero hay algo seguro: masificar el asistencialismo no es el camino. La Tarjeta Alimentar es eso. Es también la reproducción aggionarada de los programas de trasferencia condicionada de ingresos del menemismo. Es una política 'focalizada' de cuño neoliberal porque no consagra derechos permanentes, no crea puesto de trabajo, no genera bienes sociales durables, no promueve el desarrollo humano integral", escribió Grabois a propósito de la medida que alcanza a casi dos millones de personas.

"La Tarjeta Alimentar es un ejemplo de asistencialismo puro. No podemos hablar de una ampliación de derechos porque esta prestación no forma parte del sistema nacional de Seguridad Social como la Asignación Universal por Hijo", comparó.

Otros críticos

El líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social de la Nación, Emilio Pérsico, también criticó con dureza el funcionamiento de la Tarjeta Alimentar al considerar que se trata de "pan para hoy y hambre para mañana".

"El gasto en ayuda directa, la tarjeta Alimentar, nos incluye como consumidores, pero eso no es inclusión social, la única inclusión es el trabajo. No resuelve el problema de la inflación, porque se la come la inflación", expresó el funcionario en un video grabado y difundido a distintas agrupaciones sociales tanto oficialistas como opositoras.

La crítica del funcionario se produjo a horas del anuncio del presidente Es que, según el piquetero, los $250.000 millones destinados a la Tarjeta Alimentar podrían destinarse a financiar planes de construcción de viviendas, con el fin de emplear a "trabajadores de la economía popular".

"Como decía (Juan Domingo) Perón, la plata tiene que dar tres y cuatro vueltitas en la sociedad, pasar por las manos de tres o cuatro compañeros, para lograr un desarrollo armónico. Necesitamos una política fuerte de trabajo, ese es el objetivo central de las organizaciones", remató Pérsico.