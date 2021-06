Durán Barba: "Gane quien gane, en Perú habrá un escenario de ingobernabilidad"

Para el asesor de imagen, de obtener un triunfo Castillo no podría pasar ninguna ley en el Congreso porque tiene minoría y una mayoría "odiadora"

El asesor político Jaime Durán Barba, de amplia experiencia en elecciones latinoamericanas, vaticinó "un escenario de ingobernabilidad" en Perú ante un resultado tan parejo como el empate técnico entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Para este martes, el sindicalista de izquierda Pedro Castillo seguía aventajando de manera ajustada a la populista de derecha Keiko Fujimori, a la espera del conteo de la mayoría de los votos de peruanos en el exterior y de la resolución de las actas impugnadas u observadas.

Castillo reunía 50,24% de los votos válidos contra 49,76% de Fujimori, con una diferencia de 84.000 votos entre poco más 17,2 millones de sufragios válidos computados, cuando se había contabilizado 96,48% de las actas.

"El problema grave no es quién gana, sino que en cualquier caso habrá un escenario de ingobernabilidad", analizó quien fuera asesor del ex presidente Mauricio Macri.

"Keiko (Fujimori) si gana lo que piensa es bajar al presidente, se podría dejar vacante el cargo si esto sucede", dijo Durán Barba.

Eso "se puede hacer con una mayoría que tiene Keiko" en el Congreso, señaló el asesor, quien agregó: "Si Fujimori llegara a bajar al presidente habría una sublevación del sur peruano".

Si Castillo vence, "no podría pasar pasar ninguna ley en el Congreso porque tiene minoría y una mayoría no opositora, sino ‘odiadora’", planteó el analista político.

"El problema grave no es quién gana, sino que habrá un escenario de ingobernabilidad", dijo Durán Barba

Qué dijo de las recientes declaraciones de Macri

Hace algunos días, Mauricio Macri estuvo en la mesa del programa de Mirtha Legrand, que actualmente conduce su nieta Juana Viale. En un momento de la entrevista, el ex presidente contó que en plena crisis decidía "desconectarse" entre las 18 y las 19 para ver Netflix y retomar sus responsabilidades como presidente recién al otro día a las 7 de la mañana. Apenas lo dijo estallaron las redes sociales y las críticas no tardaron en aparecer.

Pero el asunto no terminó ahí, ya que ahora Jaime Durán Barba hizo un comentario al respecto y volvió la polémica sobre el tema.

Quien fuera el consultor estrella de Cambiemos, Jaime Durán Barba, reveló que el hábito de dejar de trabajar en la gestión entre las 18 y las 19 no sólo era propia de Mauricio Macri, sino también de "casi todos los funcionarios de su Gobierno".

"No solamente era él: casi todos los funcionarios del gobierno de Macri eran así", aseguró el consultor que acompañó al líder del PRO desde 2005 en adelante. No obstante, para él esa idea de dejar de trabajar temprano a "los políticos solemnes les enoja" pero a "la gente normal no le parece mal".

Además, señaló: "Para mí, eso era muy extraño porque he vivido en México y allí es al revés: los políticos despiertan a las 6 de la tarde y terminan en cenas secretas en la casa de fulano y del otro y se pasan amarrando y haciendo pactos hasta la madrugada".

En una entrevista con la radio del grupo Perfil, Durán Barba también confesó que él fue el encargado de trabajar ese aspecto de "persona normal" en Macri, con lo que no termina de dejar en claro si buscó verdaderamente que el ex presidente trabajara menos pese a sus responsabilidades o si se trata de una impostura en su afán de mostrarse "cercano".

Macri estuvo en el programa de Juana Viale el fin de semana pasado

"Cuando te empiezas a pasar los semáforos en rojo y a estar rodeado de gente que te llama ‘excelentísimo’ te creés Dios y quedás idiotizado. Yo soy una persona normal: paro en los semáforos, voy a mi empleo… Porque, si no, te alocas. El poder atonta casi siempre. Es rarísimo que no suceda", afirma Durán Barba para explicar su tesis, que mezcla soberbia y abuso de poder con poco apego al trabajo.

Por último, señaló: "A Mauricio, con quien trabamos una linda amistad desde 2005, le decía siempre: ‘Cuando seas Jefe de Gobierno, acordate de que eres un ser humano, una persona normal…Y cuando seas Presidente lo mismo. Este es un empleo que se acaba en poco tiempo, no tiene ninguna importancia".

Qué dijo Macri en el programa de Juana Viale

Mauricio Macri asistió al programa "La noche de Mirtha", que actualmente conduce Juana Viale, donde brindó detalles de su gestión presidencial y reveló cómo lo afectaba la presión del cargo.

"Te vas sintiendo agobiado", admitió. Y luego lanzó una confesión que por estas horas genera polémica en las redes sociales: "Yo llegaba a las 7 u 8 de la noche, cerraba todo y me olvidada".

"Hubo noches que fueron terribles, a partir de 2018 que vino la sequía, yo iba trasmitiendo cada vez menos, porque fui perdiendo la capacidad de transmitir a partir de las 14 toneladas de piedras que nos tiraron en el Congreso", explicó Macri.

Además, denunció que sufrió un "ataque final bestial del kirchnerismo aliado con el massismo" y afirmó que su Gobierno "se quebró" a fines de 2017 cuando se suspendió el debate de la reforma previsional en el Congreso por la escalada de violencia en las afueras del recinto, aunque se profundizó al año siguiente. "Antes habíamos ganado la elección más importante, incluso que la de Alfonsín en 1985, firmamos acuerdos con gobernadores. Pero teníamos las 14 toneladas de piedra", subrayó.