Juan Carlos de Pablo: "La parálisis del equipo económico es monstruosa"

El economista dijo que es "poesía" hablar de un equipo económico a nivel nacional, y consideró que tiene "iniciativas que están al borde del chiste"

El economista Juan Carlos de Pablo analizó en una reciente entrevista las principales dificultades objetivas que enfrenta el Ejecutivo nacional y el equipo económico de la Nación para la gestión durante la pandemia.

"Tenemos una trilogía muy complicada, de frente: el tema sanitario, el tema político y el tema de la política económica", arrancó por LN+. En este sentido, De Pablo consideró que son días "muy difíciles" para "ser miembro del equipo económico" que dirige el ministro Martín Guzmán. "De hecho, hoy es poesía hablar de equipo económico. Se ve una parálisis operativa monstruosa, que es entendible en función de la crisis política. Junto a iniciativas que están al borde del chiste", polemizó el economista.

Consultado sobre el devenir de algunas medidas, como la decisión gubernamental que afectó a los monotributistas (y que ahora tendrá marcha atrás), el economista pidió: "No tratemos de racionalizar lo que a primera vista parece una barbaridad, y es una barbaridad. Acá tenés los resultados. Ni ellos saben qué van a hacer antes de las elecciones".

Este miércoles se conoció que el presidente Alberto Fernández instruyó al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para avanzar con un nuevo régimen de mejoras para los monotributistas, lo que implicará una marcha atrás con el cobro de la deuda retroactiva que impactó en millones de inscriptos en el régimen simple.

El proyecto de ley, que presentará en las próximas horas Massa, tiene dos temas clave: se condonarán y eximirán las deudas acumuladas de enero a junio por las diferencias ocasionadas por el incremento del componente impositivo, y también habrá una actualización "progresiva" de las escalas, con el objetivo de generar una menor presión impositiva sobre el sector.

Agenda electoral y gobierno

De Pablo: "El equipo económico no es un equipo, porque no hay ministro de Economía, ni ministro coordinador"

En cuanto a esta y otras decisiones políticas, De Pablo se preguntó: "¿Al otro día de las elecciones, qué van a hacer? No hay pistas, nada. Alguien podría decir que si pierden las elecciones se preparan para irse, como Alfonsín en 1987. La otra alternativa es que dinamiten todo porque se van".

Sin embargo, el economista también planteó un segundo escenario posible: "El Gobierno tiene una idea constructiva y se puede dar cuenta de una debilidad política. Pero con una idea de funcionamiento. Esto está abierto. El equipo económico no es un equipo, porque no hay ministro de Economía, ni ministro coordinador. Evidentemente, el hombre de a pie ve cómo hace para sobrevivir".

Y concluyó con un análisis sobre la suba de los salarios en el Congreso y el "dietazo" de los legisladores, que escaló un 40% en comparación con el año pasado: ""La dieta del legislador tiene que tener alguna relación con lo que ganaba antes de ser legislador, si queremos futuros legisladores que no sean hijos de ricos o corruptos. Muy importante. Estamos en un país donde la realidad es absolutamente fluida. No podemos crear certezas donde no puede haber certezas, y la intención del Gobierno es esa. Si les sale o no, ya verán".