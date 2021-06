Marcó del Pont en la mira: su fundación recibió $ 432.000 de la "AFIP fueguina"

La Fundación de Investigaciones para el Desarrollo recibió en marzo de este año una donación por parte de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF)

La Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, presidida desde 1991 por la actual titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, recibió en marzo de este año una donación por $ 432.000 por parte de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF).

Se trató de una Contratación Directa realizada desde la AREF, la "AFIP" fueguina, que sorpresivamente decidió en marzo de este año adjudicarle una compra por $432.000 a la fundación históricamente presidida por la actual Directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos, según lo reveló el sitio El Disenso.

Los contratos de FIDE con el Estado no conocen de grietas, mientras el gobernador Juan Manzur desde Tucumán paga $40.000 por una publicidad en la revista donde también reservan su lugar el Banco Nación, Banco Provincia y Banco Hipotecario, la Honorable Cámara de Diputados y la de Senadores pagan por suscribirse a sus publicaciones, y 4 días antes de asumir en AFIP, el gobierno de Horacio Rodrígiez Larreta le aprobó medio millón de pesos para el "Desarrollo y Participación e implicación de audiencias de estudio de prácticas y consumos culturales en sectores vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires".

Marcó del Pont, en el ojo del huracán

La FIDE, emparentada al Gobierno nacional

Trascendió que las autoridades de FIDE están muy emparentadas con el gobierno actual. Sin ir más lejos, en la actual plantilla de autoridades, figuran el diputado Carlos Heller, el ex diputado Héctor Recalde, el actual embajador argentino en México, Carlos Tomada, y el ex titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain.

En ese marco, en 2019, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) condenó a Lascurain a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de peculado, en una causa en la que se investigó la sustracción de 50 millones de pesos destinados a la construcción de una ruta que nunca se hizo. Sin posibilidad de tener un cargo en el Estado, recayó en la fundación presidida desde 1991 por Marcó del Pont.

Al tiempo que recauda millones por mes de cajas estatales, el "think tank" de Marcó del Pont -quien se encuentra "en uso de licencia" desde que asumió en la AFIP- no cesó de publicar informes económicos siguiendo una línea crítica contra el manejo del ministro de Economía, Martín Guzmán, al que no pierde oportunidad para marcarle la cancha con sus documentos y análisis.

Entre los servicios que la fundación asegura prestar, se destacan "el seguimiento y evaluación cualitativa y cuantitativa del desenvolvimiento mensual de las principales variables y sectores económicos de la Argentina, con especial atención al entendimiento del contexto predominante a nivel internacional".

En su web, la fundación creada en 1978 por Rogelio Frigerio y Héctor Valle -Del Pont tenía como tío a Frigerio- se describe a sí misma de la siguiente manera: "Las cuatro décadas de funcionamiento constante le han permitido a FIDE acumular una vasta experiencia y generar una producción sin equivalencias entre sus pares en cada una de las cinco áreas principales en las que despliega su actividad: