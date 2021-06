Macri y las internas en JxC: reveló diferencias con Larreta porque no cree en el diálogo con el Gobierno

El ex presidente se refirió al clima de tensión que vive en la interna de Juntos por el Cambio: "En el cierre de listas se ven las miserias humanas"

El ex presidente Mauricio Macri reveló esta noche que mantiene diferencias con otros dirigentes del PRO, en especial con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, porque él no cree en el diálogo con el oficialismo, porque conoce "desde el primer día" a los "personajes en cuestión".

"No es que yo no creo en el diálogo, pero no puedo creer en alguien que crea conversaciones artificialmente", indicó Macri en alusión a sus conversaciones con el mandatario nacional, Alberto Fernández.

El líder de Juntos por el Cambio alegó que otros dirigentes de esa fuerza política siguen apostando al diálogo.

"Yo siempre les advertí que tuvieran cuidado con el kirchnerismo, porque cuando te abren una puerta para el diálogo, te están cerrando otra cosa por otro lado", remarcó.

Asimismo, minimizó la ausencia de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, en la cumbre de Juntos por el Cambio y afirmó que una vez que hayan pasado las internas van "a estar todos unidos para hacer un mejor 2021".

En ese sentido, el ex presidente criticó al gobierno y se refirió a las internas en el PRO: "Si ganan ellos van a lograr mayorías que no tienen hoy en el Congreso y vamos a tener un procurador militante, una justicia militante y se discute un modelo como el de Venezuela".

En declaraciones al canal Todo Noticias (TN), Macri también cuestionó el manejo de Fernández de la pandemia de coronavirus: "Si hubiéramos vacunado como Chile tendríamos 30 mil muertos menos".

"Destruyeron el valor de la palabra. Hicieron un daño grande en la economía con esta cuarentena eterna", precisó.

Sobre las internas en el PRO, remarcó que en el cierre de listas "aparecen las miserias humanas".

En ese aspecto, sostuvo que "gracias a Dios" nunca se ocupó del armado de las mismas.

La Provincia de Buenos Aires, territorio caliente para las candidaturas

Macri evitó mencionar cual era el mejor candidato para la provincia de Buenos Aires, cuando le dieron a elegir entre Vidal, Facundo Manes o Diego Santilli y solo se limitó a decir: "Antonia", su hija, como para evadir la pregunta.

"Yo quería que fuera Vidal, por sentido común. No voy a opinar sobre si Vidal es mejor candidata. Horacio (Rodríguez Larreta) está muy bien posicionado para el 2023", precisó.

También tiró un mensaje interno: "Hay muchos a los que les gusta el off, a mí no. Yo prefiero una conversación mantenerla en privado".

Por otra parte, reveló que habló, después de mucho tiempo, con Elisa Carrió: "Ella maneja muy bien la teatralización de la política. Nos pusimos de acuerdo en que lo importante una elección. Somos todos partes del mismo equipo. Muchos que los ayudé a entrar en la política. La Paso tiene que ser algo que enriquezca".

También se refirió al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y remarcó: "Estaba en la oposición en algún momento. Seguirlo a Massa. Massa no comparte nuestros valores claramente".

Sobre los candidatos que le gustarían mencionó a "todos los que se quieran sumar, como Manes, "El Dipy", todos los que sientan que tienen para aportar es muy bueno".

"Que la dirigencia política se haya aislado es muy malo. Nos tienen que cobrar la menor cantidad de impuestos y rendirnos cuentas de lo que gastan. La forma de curar esa distorsión es hacer un puente entre este presente lleno de angustia y el futuro lleno de esperanza", señaló.

Por otra parte, Macri sostuvo que están "discutiendo también la propiedad privada" y en ese aspecto graficó: "Quién va a construir un edificio para darle propiedad a alguien si viene un señor que dice que está bien robarlo", .

De esa manera, el ex presidente respondió a los dichos de Fernández sobre las tierras.

En otro orden, aclaró que si el Presidente lo "convoca a Olivos" él iría, pero remarcó que "ojalá hubiese funcionado el diálogo en esta nueva etapa del kirchnerismo".