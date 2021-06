Macri se fue a España en medio de la tensión interna en Juntos por el Cambio

El ex presidente estará un mes en Europa pese a haber destacado recientemente la importancia que tendrán las próximas elecciones en el país

El ex presidente Mauricio Macri viajó este domingo rumbo a Europa tras haber participado de una reunión con un diputado nacional que dio positivo de coronavirus y en un escenario de plena tensión e incertidumbre por el armado de las listas opositoras.

Según pudo saber NA, el ex mandatario ya embarcó Junto a su mujer Juliana Awada y la hija de ambos Antonia, rumbo a España con un PCR negativo que se realizó.

Cerca del ex mandatario señalan que la reunión que Macri tuvo con el diputado que dio positivo de covid-19, Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, se realizó cumpliendo los distanciamientos pertinentes y en un ambiente ventilado.

Macri presentará su libro en algunas ciudades

Por eso motivo, el ex presidente considera que no es contacto estrecho de López, aunque otros participantes de la reunión decidieron aislarse preventivamente.

Macri presentó el PCR negativo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y ya embarco en un vuelo de la Aerolínea Iberia España, cuyo horario de despegue es 13:20.

Un momento de plena tensión

De esta manera, el fundador del PRO deja el país para viajar al Viejo Continente en plena tensión interna por el armado de las listas opositoras, donde el liderazgo de Macri está puesto en discusión.

Según consultó este medio, el ex mandatario presentará su libro en algunas localidades, en tanto que se tomaría un mes de descanso en Europa.

El viaje de Macri se contradice con algunas declaraciones del ex mandatario en entrevistas recientes, en las que dijo que las elecciones venideras serán cruciales para el futuro de la Argentina.

El viaje se contradice con declaraciones en las que dijo que las elecciones venideras serán cruciales "Horacio está muy bien posicionado como candidato para Presidente en el 2023, pero hoy se juega el 2021. Él tiene la responsabilidad como jefe de la Capital de lograr, en lo posible, generar un consenso para evitar una PASO", sentenció.

Mientras que pidió a todos los dirigentes tener una generosidad y "no poner los proyectos personales por delante en este momento", porque en los próximos comicios "no se define el 23", aunque agregó que "no hay 23 sin 21".

Medidas pre elecciones

De la mano de un paquete de medidas económicas para la segunda mitad del año, el Gobierno busca revertir la caída del poder adquisitivo y dar oxígeno al consumo.

Para lograrlo, no solo intentará inyectar liquidez, sino que apuntará a controlar la escalada inflacionaria, que ya pulverizó la meta del 29% pautada en el Presupuesto nacional.

Un nuevo esquema de exportaciones de carne, paritarias por encima del 40%, tarifas casi congeladas, cambios en Ganancias y acuerdos de precios conforman los pilares para contener el complejo escenario económico en un año electoral marcado por la pandemia.

En concreto, los beneficios extra que se acaban de hacer efectivos o se darán hasta agosto son:

Bono de $7.000 por 20% retenido a titulares de AUH (ya acreditado).

(ya acreditado). Bono para titulares del Plan Potenciar Trabajo de $6.000 (se pagará en julio).

Aguinaldo para jubilados: 50% de la mejor remuneración del primer semestre (se abonará el 30 de junio).

Bono para jubilados y pensionados: podría ser de hasta $4.000, en dos cuotas.

Tal como informara iProfesional, los aumentos en los montos que ya se distribuyen con los planes sociales forman parte de un "combo" electoral que le insumiría alrededor de $100.000 millones a las arcas del Tesoro nacional, según calculan en el Instituto Patria.

Este monto de dinero se suma a lo que ya se destina para sostener el enorme gasto público, que actualmente marca un récord histórico al representar 42 puntos del PBI utilizados mayormente de manera incorrecta si se tiene en cuenta el nivel de ineficiencia que muestra el Estado.

El Gobierno avanza con más medidas para fortalecer lso bolsillos de caras a las elecciones

Ganancias

En Casa Rosada confían en que una mejora en el ingreso de los hogares podrá impulsar al consumo y ese fue uno de los motivos por el cual el oficialismo impulsó la modificación en Ganancias.

Si bien tuvo una mayor demora a la esperada, la AFIP ya reglamentó la modificación del impuesto, por lo que desde julio quedarán exceptuados de pagarlo aquellos trabajadores en relación de dependencia que perciban hasta 150 mil pesos en bruto. En el caso de las jubilaciones, solamente alcanzará a quienes superen los ocho haberes mínimos.

"Las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias suponen un alivio en el recibo de más de 1,2 millones de personas, que equivale a mayores ingresos por 50.000 millones de pesos a lo largo de todo el año. Esto va a ser ingreso disponible de los hogares para consumo que genera la rueda virtuosa del crecimiento interno", dijo la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Así, una recuperación en el poder de compra, acompañada de un sostenido avance en la vacunación, constituyen una combinación de factores de soporte para llegar a las elecciones con más dinero en el bolsillo de los asalariados.

Precios

Con un consumo de carne en mínimos históricos, el Ministerio de Desarrollo Productivo dispuso un nuevo esquema para exportar, en el que el precio interno es "un elemento central". De ese modo, solo se podrá comercializar al exterior hasta el 50% del volumen promedio mensual en 2020 hasta el 31 de agosto, mientras que hasta fin de año no se podrán vender al exterior siete cortes de carne, incluido el tradicional asado.

A pesar de que en lo inmediato puede lograr el efecto deseado por el Gobierno, puede traer complicaciones a futuro en la inversión. Según el economista jefe IERAL de Fundación Mediterránea, Juan Garzón, la intervención a mercados con importantes saldos exportables representa una política que conllevará "efectos positivos y visibles a corto plazo, pero muy negativos a medida que transcurren los años".

Pero, la nueva limitación para exportar no será la única herramienta para buscar un freno en la inflación. También fue lanzada "Súper Cerca", la canasta de 70 productos básicos con precios en los envases.

Si bien fue anunciada en los primeros días de junio, todavía no está implementada en su totalidad. Fuentes de la Secretaría de Comercio Interior señalaron a iProfesional que esperan que para fin de mes se encuentre plenamente en vigencia para complementar Precios Cuidados.

El Gobierno ya convalidó una pauta salarial con un piso del 40%

Salarios

"La decisión y el compromiso del presidente es que este año la Argentina vuelva a crecer después de tres años y que ese crecimiento redunde en una recuperación real de los salarios para que le ganen a los precios y la inflación", según remarcó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Es que los salarios vienen en picada y, de acuerdo con el Instituto Argentino para el Análisis fiscal (IARAF), un trabajador perdió "entre un cuarto y un quinto de su valor real comparado con tres años atrás".

El Gobierno ya admitió que la inflación no será del 29% y empezó a convalidar paritarias que arrancan en un 40%, como en el caso de los trabajadores legislativos. Dentro del Estado, Anses hizo punta con un aumento del 45,5%, seguido por PAMI con un 43%.

Camioneros, una referencia para el sector privado, ya pactó un 45% y los sindicatos que acordaron pautas en línea con la expectativa oficial ya pidieron la revisión anticipada con el fin de no quedar detrás del Índice de Precios al Consumidor.

Para la consultora Ecolatina, el menor ritmo de devaluación y la "moderada" suba de precios regulados "permitirían una desaceleración inflacionaria en los meses previos a las elecciones y una mejora del poder adquisitivo".

Tarifas

En lo que resta del año no se aplicarán más ajustes en los servicios de gas y luz ni volverán a subir los combustibles. Eso es lo que garantizó el secretario de Energía, Darío Martínez.

El de las tarifas es un punto de discrepancia dentro del Gobierno que escaló hasta el ámbito público ante dos posturas bien claras. Por un lado, Guzmán, que pide revisar el esquema de subsidios por considerarlo "pro-rico", y, por otro, la porción del oficialismo que rechaza más aumentos en medio de la crisis.

En ese escenario, solamente se aprobó una suba de 6% promedio en las tarifas de gas a partir de junio y del 9% para la luz de usuarios residenciales en el AMBA.