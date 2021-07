Ernesto Sanz habló sobre una denuncia que involucra a Facundo Manes

Defendió al neurólogo y apoyó su lugar en el espacio de la coalición opositora. "Estos ataques se producen contra los que mueven la aguja", dijo

El referente de la UCR nacional Ernesto Sanz participó anoche del programa de Alfredo Leuco, por LN+, y opinó sobre la situación del radicalismo que está tomando mayor protagonismo dentro de la coalición opositora. En particular, se refirió a los recientes ataques a Facundo Manes y defendió su lugar dentro del partido. "Estas cosas no se hacen contra aquellos que no son capaces de mover la aguja", observó.

Se trata de un tema que lo involucra en un caso como profesional de la salud, en un conflicto con una señora, de 103 años. Según argumentó Sanz sobre las acusaciones que involucran a Manes, él "no tiene ninguna mancha" y aseguró que "va a jugar fuerte en política".

"Estos ataques deliberados se hacen contra aquellos que vienen a romper el status quo. Es como si la política fuera un gran estanque, el agua tranquila, se empieza a mover todo. Facundo es un tipo que ha empezado a mover algunos status de la política y entonces algunos sectores reaccionan de esta manera", manifestó Sanz.

Para Sanz, atacan a Manes porque empezó a "mover la aguja" en la política

Respecto al caso particular, el referente del radicalismo defendió sin dudarlo al neurólogo y precisó: "Facundo emitió en una oportunidad un certificado médico que luego fue ratificado por más de diez peritos en un juicio civil. Es la única cosa suelta de noticia cuando uno se mete a googlear en la vida de él, no tiene ninguna mancha, ni algo sucio". Fue entonces cuando se dirigió directamente a Manes: "Personalmente, le diría a Facundo: ’Ladran Sancho, estás en el buen camino. Seguí para adelante, que esto no te haga modificar tu decisión’".

Por último, consultado sobre el "despertar" del radicalismo, Sanz respondió: "No usaría la palabra despertando, porque hemos estado siempre muy despiertos. Está tomando relevancia, está tomando protagonismo. Esto es una muy buena noticia, porque si toma protagonismo dentro de la coalición opositora, que monopoliza prácticamente todo el escenario electoral de la oposición, como es Juntos por el Cambio, es una oportunidad de tener nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevas visiones, distintas a las anteriores con nuevas caras, con liderazgos que se van consolidando y otros que van apareciendo", sostuvo.