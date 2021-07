Macri en España: el de Alberto Fernández "va a ser el último gobierno populista de nuestra historia"

El ex presidente cuestionó este jueves desde España las decisiones tomadas por el gobierno de Alberto Fernández y advirtio sobre el "éxodo" de argentinos

El ex presidente Mauricio Macri cuestionó este jueves desde España las decisiones tomadas por el gobierno de Alberto Fernández, aseguró que el "éxodo" de argentinos en el último año y medio fue el más grande de la historia y sostuvo que su gobierno está llamado a ser "el prólogo del cambio".

"Creen que aumentar impuestos va a funcionar eternamente pero hoy en un mundo globalizado, más que nunca, no solo migra el capital, migran las personas. El éxodo que ha habido lamentablemente en Argentina en este último año y medio no se ha visto nunca en esta historia", afirmó el ex mandatario durante su participación en una jornada organizada por el Partido Popular (PP).

Además, dijo que el de Alberto Fernández será "el último gobierno populista" de la historia, así como destacó que "el legado de su gobierno" es ser "el prólogo del cambio".

"Estoy convencido de que en esta puesta en evidencia de las falencias del populismo gobernando, los argentinos estamos haciendo un aprendizaje final muy doloroso", subrayó.

"En la Argentina estamos haciendo un aprendizaje muy doloroso, con una pobreza que llega al 50%, un aislamiento total y regulaciones que aplastan al empleo privado", señaló el ex presidente argentino.

En esa línea, Macri remarcó: "El populismo te vende un maravilloso presente y al otro día te encontrás con que hipotecaste tu futuro. No sirve darse una gran fiesta un rato y después no tener ni para educar a tus hijos. Esto es lo que estamos discutiendo".

El Gobierno se aprovechó de la pandemia para restringir libertades

El ex jefe de Estado planteó que el gobierno argentino aprovechó la pandemia por coronavirus para restringir libertades de sus ciudadanos y encerrarlos "más allá de cualquier pronóstico razonable de salud mental". Puntualizó además que las restricciones se adoptaron sin el aval del Congreso, lo que -a su entender- marca el autoritarismo de la administración actual.

"El éxodo que lamentablemente ha habido en la Argentina en el último año y medio no se vio nunca en nuestra historia, nunca, nunca. Toda la gente que puede emprender, ha decidido llevar su vida a otro lugar porque siente que este modelo de atropello, de no reglas, pone en riesgo que sus hijos tengan futuro", puntualizó.

Y agregó: "A ellos les iba bien, muchos se han ido aun yéndoles bien, porque no sienten que en un sistema tan anárquico y propicio para comportamientos mafiosos, uno pueda desarrollar una familia".

En ese contexto aseguró que las elecciones legislativas de este año son importantísimas para frenar el avance del Frente de Todos y posicionar a la coalición opositora que él integra de cara a las próximas presidenciales.

"Juntos por el Cambio, la coalición que integra mi partido, va a volver al gobierno en el 23 y va a emprender este camino de crecimiento", proyectó.