Fernández habló sobre Cuba y defendió a Venezuela: "Si realmente nos preocupa, terminemos con los bloqueos"

El mandatario sostuvo que si bien no conoce exactamente la dimensión de las protestas, resulta necesario "terminar con los bloqueos" económicos

El presidente Alberto Fernández se refirió por primera vez a las movilizaciones del pueblo de Cuba y reclamó que hay que ponerle fin al bloque que viene teniendo desde hace años los Estados Unidos.

El mandatario sostuvo que si bien "no conoce exactamente la dimensión" de las protestas que se han dado en Cuba, resulta necesario "terminar con los bloqueos" económicos que le están "haciendo daño" en la región, tanto a ese país como a Venezuela.

"Si realmente nos preocupan tanto las vidas de los venezolanos, terminemos con los bloqueos, y que después los venezolanos resuelvan qué tipo de Gobierno quieren", dijo Fernández en diálogo radial.

"En las dos reuniones que tuve en el G20, que las hicimos virtualmente, pedí por favor que se terminen los bloqueos en el mundo. Porque cuando a un país lo bloquean, lo que hacen es bloquear a una sociedad. El que padece no es un gobierno, es la sociedad. No conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba, lo que tengo claro, como dijo Manuel López Obrador, es que si realmente nos preocupa lo que pasa, terminemos con los bloqueos, le están haciendo un daño incalculable y también a Venezuela. Si realmente nos preocupa tanto la vida de los venezolanos, terminemos con los bloqueos. No hay nada más inhumano en una pandemia que bloquear económicamente a un país", afirmó el Presidente.

Y agregó: "Son todas cosas que deben resolver los pueblos, no soy yo quien debe decir a los pueblos qué tienen que hacer. No es ni la Argentina ni ningún país del mundo el que dice lo que tiene que hacer. Sí tenemos que favorecer la paz de los pueblos y que los pueblos encuentren el diálogo, eso es lo que siempre he planteado sobre Venezuela. He acompañado los informes de Bachelet cuando fueron muy severos en cuanto a derechos humanos, pero eso no significa que pueda permitir la intervención de terceros países para resolver cómo debe ser el gobierno"

Biden respaldó a manifestantes cubanos

El Gobierno cubano acusa a Washington de estar detrás de las inéditas protestas registradas en la isla

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó al Gobierno de Cuba a "escuchar" a los manifestantes que exigen el fin de la "represión" y la pobreza.

"Estamos con el pueblo cubano y su claro llamado a la libertad y al rescate de las trágicas garras de la pandemia y de las décadas de represión y sufrimiento económico al que han sido sometidos por el régimen autoritario de Cuba", dijo Biden en un comunicado, reportó AFP.

"Estados Unidos pide al régimen cubano que, en lugar de enriquecerse, escuche a su pueblo y atienda sus necesidades en este momento vital", señala el texto.

El Gobierno cubano acusa a Washington de estar detrás de las inéditas protestas registradas ayer en la isla. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, dijo esta mañana que las sanciones económicas de Estados Unidos eran la causa de la agitación, calificándolas de "política de asfixia económica para provocar estallidos sociales en el país".

El Gobierno de Biden -más centrado en los problemas internos, como la lucha contra coronavirus y la aprobación de leyes sobre infraestructuras, al tiempo que se retira de Afganistán tras 20 de guerra- ha ignorado Cuba hasta ahora.

Pero la isla tiene una importancia creciente en la política estadounidense. La fuerte presencia de cubanos y de cubanoestadounidenses en Florida, uno de los estados clave para conseguir la presidencia, tiene mucho peso en las elecciones.

El domingo, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, advirtió a Cuba contra la represión de los manifestantes.

"Estados Unidos apoya la libertad de expresión y reunión en Cuba, y condenaría fuertemente cualquier uso de violencia contra manifestantes pacíficos que están ejerciendo sus derechos universales", tuiteó.

Inédita protesta contra el gobierno en Cuba

Los manifestantes, la mayoría jóvenes, entonaron consignas como "Patria y vida" y "Abajo la dictadura"

Miles de personas marcharon este domingo por las calles de varias ciudades de Cuba, en una inédita protesta contra el gobierno, y el presidente Miguel Díaz-Canel reaccionó convocando a los simpatizantes oficialistas a defender su gestión "en todos los lugares".

La primera marcha se registró en San Antonio de los Baños, una ciudad próxima a La Habana, y luego las protestas se replicaron en al menos otras seis ciudades, así como frente a las embajadas cubanas en Buenos Aires y Montevideo.

Paralelamente, cientos de simpatizantes oficialistas marcharon por La Habana en apoyo a las autoridades de la isla, según la agencia de noticias Prensa Latina.

Las protestas se repitieron al menos en Alquízar, Bauta y Güira de Melena (en la provincia Artemisa, igual que San Antonio de los Baños), Camagüey (Camagüey), San José de Las Lajas (Mayabeque) y Palma Soriano (Santiago de Cuba), según diversas cuentas en redes sociales.

También se reprodujeron frente a las sedes de las embajadas cubanas en Buenos Aires y Montevideo, según esas fuentes.

Los manifestantes, la mayoría jóvenes, entonaron consignas tales como "Patria y vida", "Abajo la dictadura" y "No tenemos miedo", según pudo verse en videos publicados en redes sociales y citados por la agencia de noticias AFP.

Poco más tarde, Díaz-Canel denunció la supuesta participación de Estados Unidos en "acciones de destabilización política históricas que tienen lugar contra Cuba y que se han intensificado particularmente durante la pandemia" de coronavirus.

"De manera muy sutil, esos que nunca se han opuesto al bloqueo (el embargo económico decretado por Estados Unidos en 1962), ahora han incentivado campañas que buscan legitimar la idea de que el gobierno cubano no puede controlar la pandemia", sostuvo.

"Convocamos a todos los revolucionarios a salir a las calles a defender la revolución en todos los lugares", subrayó el mandatario en un mensaje televisado, según el diario oficial Granma.