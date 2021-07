Guillermo Oliveto: "Ni en 2001 la gente llegó a este nivel de tristeza"

Guillermo Oliveto, especialista en tendencias sociales y de consumo, describió el ánimo de la sociedad argentina. Sus principales frases

"Este es uno de los peores humores sociales que pude analizar en mis 30 años de carrera. Ni en 2001 la gente llegó a este nivel de tristeza. Es un momento muy triste de la Argentina", señaló en declaraciones a LN+. Para él, "no es un momento para ser optimista, pero sí para tener esperanza".

"Los argentinos saben mucho de crisis económicas, sociales y políticas, pero combinar eso con una crisis fenomenal sanitaria y una crisis emocional en los hogares es algo que nunca se vio", agregó el consultor.

Para él, lo que se vive ahora "no se parece a nada" que se haya vivido antes y "está provocando intramuros y una especie de implosión silenciosa en los hogares, con chicos que tienen retrasos, adolescentes que se encierran, una epidemia de divorcios, conflictos, peleas y violencia familiar".

Según explicó Oliveto, el factor económico incidió mucho en esa angustia. "Entraste a la cuarentena con un dólar de $80 y saliste a $160, después bajó y hoy está en 180, y todo tiene dólares en la Argentina".

"Hasta la cabeza de los argentinos tiene dólares. Todo eso construye un mapa que tiene a la gente hastiada; ni cansada ni agobiada, que eso viene desde hace rato", agregó Oliveto.

Oliveto remarcó que la sociedad no puede proyectar "más allá de una semana qué es lo que viene para adelante".

"La mirada sobre el futuro está nula", aseguró. "Hay como una especie de mamushka de incertidumbre porque el mundo está regido por un ente que muta, con lo cual la realidad va mutando todo el tiempo", indicó.

En ese sentido, se refirió a las nuevas cepas y al ritmo de vacunación: "La noticia de la década, no del año, es que hay vacunas y existen; un año atrás ni había vacunas y estábamos empezando a entender de qué se trata esto".

"La gente pregunta ‘¿cuándo va a mejorar la economía? Cuando termine la pandemia, ‘¿y cuándo va a terminar la pandemia?’ No sé", se explayó Oliveto.

Oliveto también evaluó cómo incide el estado de ánimo en el consumo. "La confianza de los consumidores está en un piso histórico. La gente tiene mucho miedo de meter la mano en el bolsillo y endeudarse, aunque tenga plata. Hoy tengo, no sé si mañana voy a tener. La gente está retraída a consumir", explicó.

"Por ahora todo ocurre en silencio y hacia adentro. Hay una energía que rompe y deteriora muchísimo tu identidad", agregó el consultor.

Oliveto también se refirió a las elecciones legislativas, y dijo: "Nada es normal en este contexto. Suponer una elección normal es pensarlo mal. No hay nueva anormalidad, todo esto es completamente anormal. Un delirio surrealista. Y no es nuevo porque eso da a entender que todo cambia para siempre. Falso. Todos los países que están vacunados están abriendo. En el mundo vacunado hay revancha a la vida, lo cual no quiere decir que la pandemia dejó enormes cicatrices".

Para Oliveto, "hay una pérdida de ilusión" en la sociedad, que es la que lleva a la migración. "¿Cuando pasó esto? En 2001, aunque por supuesto esto no es 2001. Hay muchas cosas distintas, con un Estado mucho más fuerte que puede poner dinero y comida rápidamente en los niveles más vulnerables de la sociedad". Así, sostuvo que "la segunda peor caída en la economía de la historia fue el año pasado, con el 10%, y se esta pagando en 2021; la peor fue en 2011″.

Oliveto indicó que "cada vez más gente culpa al presidente Alberto Fernández y no a la herencia de Mauricio Macri".

"Está claro que el mundo no es Disneylandia, pero otros lugares funcionan bastante mejor. La gente se desencanta cada vez más rápido" y hoy siente que se faltó a un "pacto" entre el Gobierno y la sociedad", agregó.

"Los perdedores de la pandemia van a ser los ganadores de la pospandemia" porque "la gente desea lo que escasea, y va a querer volver a los eventos, los shows, los recitales y a la cancha; el punto es que hay que ver cuántos llegan", concluyó Oliveto.