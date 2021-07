¿Se reconcilia con Cristina Kirchner?: la contundente respuesta de Elisa Carrió

La dirigente propuso que "los argentinos nos perdonemos todo" para "recuperar la fe entre nosotros", porque "el amor es superior a la ideología"

Elisa Carrió sorprendió con sus declaraciones al proponer que "los argentinos nos perdonemos todo" para "recuperar la fe entre nosotros", porque "el amor es superior a la ideología". Sin embargo, en esa ecuación no entraría la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que aseguró que "no puedo dialogar con una persona que no ama".

Asimismo, aclaró que "la reconciliación no es impunidad" y que la Justicia "no puede dejar de actuar" en las causas de corrupción contra el kirchnerismo.

¿Se reconcilia con Cristina?: la respuesta de Carrió

"Propongo que los argentinos nos perdonemos todo, arrepintiéndonos de lo que fuimos. Si yo me amo a mí mismo, es posible que pueda sentir el dolor del otro, porque también es mi dolor", reflexionó Carrió durante una entrevista en TN.

En ese sentido, la líder de la Coalición Cívica resaltó que tiene "buena relación con algunos chicos del kirchnerismo, porque en el fondo uno los quiere", y sentenció: "Hay que poder decir que el amor es superior a la ideología y alejarse de los que predican el odio".

Al ser consultada sobre si se reconciliaría con Cristina Kirchner, Carrió aseguró que "nunca me peleé" con la vicepresidenta más allá de denunciarla en causas de corrupción. De todos modos, señaló que "no puedo dialogar con una persona que no ama".

"Tenemos que recuperar la fe entre nosotros. No es con Cristina o con la política, sino con el vecino, con los familiares, porque todos pasamos por el mismo dolor", insistió la dirigente sobre la necesidad de encarar un proceso de reconciliación nacional desde el ámbito social, más que político, a raíz del impacto que generó la pandemia de coronavirus.

¿Se reconcilia con Cristina Kirchner?: la contundente respuesta de Elisa Carrió

De todas formas, Carrió sostuvo que "la reconciliación no es impunidad", y aclaró: "Hay una Justicia que no puede dejar de actuar, y tiene que actuar conforme a derecho". En ese marco, puso como ejemplo la investigación por la muerte de Alberto Nisman: "Hay un fiscal muerto donde está comprometido un gobierno entero, con (Sergio) Berni y (Román) Di Santos que ensuciaron la escena del crimen y Berni charlando en la televisión como si fuera un crítico. Pido que respeten a una sociedad".

"Yo no quiero formar parte de una Argentina dividida. No creo en la política electoral, sino en la gran política por una humanidad distinta", destacó.