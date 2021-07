Cristina cuestionó a Lousteau por comparar a los fallecidos por Covid-19 con las víctimas de la dictadura

La Vicepresidenta publicó un video de una intervención de la senadora Silvia Sapag, y compartió sus críticas hacia el senador radical

La Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuestionó a Martín Lousteau por comparar a los fallecidos por Covid-19 con las víctimas de la dictadura en nuestro país. La exmandataria publicó un video en sus redes sociales de una intervención de la senadora Silvia Sapag, quien apuntó también contra el senador radical.

"Razón y emoción… Pocas veces confluyen tan armónicamente. Quiero compartir la intervención de la senadora Sapag en la última sesión, refiriéndose a la comparación que se efectuara entre los 30.000 desaparecidos por la dictadura y los 100.000 fallecidos por la pandemia", escribió la Vicepresidenta.

"No es lo mismo porque los 30 mil fueron asesinados y nuestros 100 mil son fallecidos a pesar de las atenciones que el Estado brindó para cuidarlos, pero sus cuerpos no resistieron", sostuvo la senadora Sapag (Movimiento Popular Neuquino), y agregó que "no es lo mismo organizar campos de concentración para aniquilarlos a construir y equipar hospitales".

Sapag consideró, también en respuesta a Lousteau, que "no es lo mismo aviones tirando jóvenes al mundo que aviones buscando millones de vacunas en el mundo".

En la intervención, Sapag sostuvo que, por su formación académica y profesional, "tiene capacidad crítica y de razonamiento, tiene una lógica analítica, tiene conocimiento de lo que es la ambigüedad y la intencionalidad en el lenguaje".Y agregó: "Estoy tentada a creer que no podría incurrir en falacias lógicas, falacias lingüísticas, históricas o políticas, porque no es lo mismo y el señor Lousteau compara lo incomparable".

Cristina Kirchner cuestionó en redes a su exministro de Economía por una comparación que realizó en una entrevista

Qué había dicho Lousteau

El senador de Juntos por el Cambio había cuestionado el mensaje que planteó el gobierno nacional en el homenaje a las más de 93 mil víctimas por covid, y comparó: "Los muertos por covid son tres veces las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina".

"Todos tenemos conocidos que han fallecido, seres queridos que la han pasado muy mal, pero llevalo al extremo -y no quiero hacer una comparación de mal gusto-, pero son tres veces las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina", dijo Lousteau en diálogo con TN, en referencia a los 30 mil desaparecidos.

En esa oportunidad, agregó, respecto al homenaje organizado por el Gobierno: "Me hubiera gustado que pidieran disculpas por las falencias no de un gobierno, sino del Estado argentino para proteger a la sociedad. El mensaje tenía que ser que hubo un aprendizaje, que se viene a convocar, no a señalar. Hay un error".

El informe vespertino de este miércoles señala que se han detectado 14.632 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. De esta manera, el total de casos desde que comenzó la pandemia llegó a 4.798.851, de los cuales 264.162 están activos en la actualidad.

Los fallecidos informados en este reporte fueron 438, de modo que el total de muertes desde que comenzó la pandemia llega a 102.818.

La ocupación de camas de terapia intensiva

Actualmente, hay 4.583 personas internadas en servicios de terapia intensiva. De esta manera, el promedio de ocupación de camas a nivel nacional es de 59,3%, mientras que en el AMBA es de 57%.

Argentina superó los 100.000 fallecidos por Covid-19

En las últimas 24 horas, según el detalle de los datos del informe de este miércoles, se han hecho 88.539 testeos en todo el país. El total de pruebas de coronavirus que se ha hecho desde que comenzó la pandemia asciende a 18.509.454.