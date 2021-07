Elecciones 2021: quiénes ganaron y quiénes perdieron en el cierre de listas

Luego de discusiones y debates dentro de los propios partidos, finalmente cerraron las listas de candidatos de cara a las PASO 202111

Las discusiones, peleas y nuevos acuerdos estuvieron a la orden del día en el camino hacia el cierre de listas. Cierre que finalmente tuvo su conclusión el pasado sábado, cuando se conocieron los candidatos que competirán en las internas de cada partido de cara a las elecciones legislativas 2021.

Los liderazgos de cada alianza se pusieron en juego y algunas figuras comenzaron a tomar más protagonismo, mientras que otras que parecían más fuertes perdieron influencia.

En este contexto, en el Frente de Todos se vio la rivalidad entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por otro lado, en la alianza opositora las visiones de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta también chocaron con las de figuras líderes.

El debate electoral en el Frente de Todos

En la alianza oficialista, Daniel Arroyo, actual ministro de Desarrollo Social, ocupará el 12° lugar en la de candidatos provinciales, aunque el Presidente quería que se mantuviera al frente de la cartera con el objetivo de evitar que esta cayera en manos de La Cámpora. Cabe recordar que el primer mandatario ya había sufrido dos modificaciones clave en el Gabinete: había perdido a María Eugenia Bielsa y Marcela Losardo, quienes dejaron las carteras de Desarrollo Territorial y Hábitat y Justicia. Los Ministerios ahora están a cargo de funcionarios muy cercanos a la Vicepresidenta, que son Jorge Ferraresi y Martín Soria.

La Vicepresidenta es una de las ganadoras en este cierre de listas de cara a las PASO

Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner logró ubicar varios candidatos en la lista provincial: el segundo, Daniel Gollan, actual ministro de Salud de Kicillof; el cuarto, Sergio Palazzo, líder de la Asociación Bancaria; y la quinta, Agustina Propato, especialista en materia de seguridad y esposa del ministro Sergio Berni.

A su vez, la Vicepresidenta tiene otros candidatos de su riñón: el sexto, Leopoldo Moreau; la séptima, Vanesa Siley: el octavo, Hugo Yasky; la novena, Constanza Alonso; y el décimo, Julio Pereyra.

Qué pasó en Juntos por el Cambio

En la alianza opositora se evidenció el liderazgo de Horacio Rodríguez Larreta, actual jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Horacio Rodríguez Larreta es uno de los ganadores en la pulseada para elegir a los candidatos

El primer mandatario porteño apuntaba a que María Eugenia Vidal fuera candidata a diputada por la Ciudad, objetivo que logró. Esta decisión hizo que Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de la Nación, bajara su candidatura, a pesar de contar con el apoyo del ex presidente Mauricio Macri.

Macri no sólo perdió la candidatura de Bullrich, sino que también lo hizo en torno a la jurisdicción por la competirá Vidal: el ex presidente consideraba que la ex gobernadora tenía que quedarse en el distrito que había liderado entre 2015 y 2019, pero la posición de Larreta fue la que prosperó.

La última victoria del actual jefe de Gobierno porteño fue la candidatura del ministro de Seguridad porteño y vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. El funcionario se medirá en la interna con Facundo Manes, el representante elegido por la UCR.

Quiénes son los outsiders que aparecieron en las listas

El cierre de las listas de precandidatos para las elecciones primarias de septiembre incluyó a varias figuras mediáticas que decidieron dar el salto a la política y se anotaron para competir.

En Santa Fe la periodista Carolina Losada se inscribió como precandidata a senadora nacional en la lista que la UCR llevará a la interna del frente Juntos por el Cambio, con el referente partidario Mario Barleta como primer aspirante a diputado.

Allí, Losada competirá con la ex conductora de televisión Amalia Granata, quien será la segunda precandidata al Senado en la lista que encabeza el dirigente del PRO santafesino Federico Angelini.

Carolina Losada dejó Intratables para lanzarse a la política como precandidata de la UCR

Otra figura de los medios que se metió en la contienda política es la bailarina y panelista de "Los Ángeles de la Mañana" Cinthia Fernández, que será precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del partido Unite.

Se trata de la misma fuerza política con la que Granata llegó a la Cámara de Diputados de Santa Fe en 2019 y que ahora integra la alianza Avanza Libertad que lidera José Luis Espert en el principal distrito electoral del país.

Este espacio también sumó a la boxeadora Alejandra "Locomotora" Oliveras, que será precandidata a diputada por Santa Fe, y a otro ex futbolista, Hernán el "Sapito" Encina, quien competirá para concejal en la ciudad de Rosario.

El espacio Unite llevará además al ex futbolista y campeón mundial de 1978 Alberto "Conejo" Tarantini como candidato al Concejo Deliberante de Ezeiza.

Otro de los casos es el de Christian Gribaudo, ex candidato a presidente de Boca Juniors por el entonces oficialismo que lideraba Daniel Angelici, que decidió sumarse a la boleta de Juntos por el Cambio que encabezará el actual vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en la provincia de Buenos Aires. El dirigente se incorporó al armado de la oposición de la mano del intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien renunció a una candidatura propia para apoyar la unidad del espacio en el territorio bonaerense, aunque finalmente habrá internas en este distrito.

El cantante de cumbia David Adrián "El Dipy" Martínez también fue una sorpresa. Luego de muchas conversaciones aceptó competir por un lugar como concejal en La Matanza por la misma lista del radicalismo en la que se encuentra el neurocientífico Facundo Manes, aspirante a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Brian Lanzelotta se lanza a la política en La Matanza. El ex Gran Hermano Brian Lanzelotta, que también tuvo un paso por la música, competirá para ser concejal en La Matanza, al igual que El Dipy.

"Con mucha alegría y felicidad les quiero contar que desde hace un tiempo vengo pensando en involucrarme un poco mas con la gente de mi barrio, con la gente de La Matanza. Y por eso con Miguel Saredi y todo el equipo del Partido Federal de la Provincia de Buenos Aires queremos ser la voz de La Matanza, esa voz que no se escucha, no se ve. Quiero escucharte, quiero saber cuáles son tus necesidades y transmitirlas al Municipio para que dejemos de ser los del costado y pasemos a ser los del centro. Voy a trabajar por una Matanza mas justa, equitativa y segura para todos los matanceros", había dicho tiempo atrás.