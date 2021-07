Tetaz: "El modelo económico de Macri fracasó"

El economista, precandidato a diputado por Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, junto a María Eugenia Vidal, criticó el programa económico del expresidente

El economista Martín Tetaz es precandidato a diputado por Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, lista que encabeza María Eugenia Vidal con el padrinazgo de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno porteño quien, en el armado electoral de las listas de las PASO de cara a las elecciones legislativas 2021, le ganó la pulseada a su mentor político, el ex presidente Mauricio Macri.

Esta mañana, aseguró que "el gradualismo de Macri hizo que se demorara mucho en cerrar el déficit de deuda. Pero la apertura del cepo de Macri no podía no ser rápida porque era una promesa de campaña y no había dólares".

Y sorprendió al asegurar que "el modelo económico de Macri fracasó. No estoy haciendo una defensa económica de Cambiemos. De hecho fui muy crítico de su gestión los últimos dos años".

Al ser consultado sobre si coincide con la propuesta de Cristina Kirchner de trabajar en conjunto para sacar al país adelante, Tetaz dijo que contestó: "Le quiero creer a Cristina y ojalá haya una apertura hacia el diálogo. Voy a ir a un lugar donde la clave es la negociación y la generación de consenso".

De todos modos, aclaró que "no estoy dispuesto a aceptar impuestos a las exportaciones".

Contra los planes sociales

Hace unos días, Tetaz sostuvo que en el país "ya no hay una mayoría de clase media", y subrayó: "No podemos incluir más con planes sociales en la Argentina. Argentina está encaminándose a una mexicanización de su economía y su sociedad. Hay gente que ya no va por el carril lento, que ya se cayó por la colectora".

Respecto de esa comparación, Tetaz amplió: "Si se comparan los índices de Rosario con los de México DF, Argentina tiene sectores de su población que se están pareciendo cada vez más a México".

Respecto de la situación económica actual, Tetaz no ahorró en críticas al gobierno de Alberto Fernández

"La clase media huyó masivamente"

En una de sus primeras entrevistas como precandidato, planteó que "no existe más esa Argentina de la década del '70" que hoy está fragmentada y destacó: "Ya no es más la escuela pública, la clase media huyó masivamente y la dejó como refugio para los pobres. Ahora hay una competencia por matrículas en la educación privada".

"La escuela pública está quedando como refugio para los pobres. Lo dicen los datos. La clase media votó con los pies huyendo de la escuela pública", insistió el economista y sostuvo, con dureza, que en Argentina "se está rompiendo el último ascensor de movilidad que históricamente fue la escuela".

Y contó: "El domingo veía Policías en Acción después del programa de (Jorge) Lanata y lo tenían que subtitular porque no se entiende. Hay una parte de la sociedad que ya no sueña".

Al referirse al golpeado sector de la salud en más de un año de combate de la pandemia del coronavirus, Tetaz analizó: "El 'total yo tengo prepaga y me salvo' ya no va en Argentina. No es viable".

"Yo me refiero a los que quieren trabajar, a los que quieren producir y a los que quieren estudiar. Si tu fábrica cerró las puertas y no podés trabajar vos sos parte de la alianza de los que quieren trabajar", consignó el economista en diálogo con Radio Urbana.

Respecto de la situación económica actual, Tetaz no ahorró en críticas al gobierno de Alberto Fernández: "La gente tiene que trabajar en Argentina. Es un fracaso. El triunfo o fracaso de un gobierno se tiene que juzgar por la cantidad de planes sociales que ese gobierno logra transformar en empleo". E insistió: "El Estado no tiene que comprar fideos, empecemos por ahí".