Se sacude el avispero en la oposición: Manes criticó a Larreta y Ritondo salió al cruce

La interna en la oposición arrancó con un fuerte cruce. El precandidato de la UCR por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, apuntó contra Horacio Rodríguez Larreta y desde el PRO salieron a responderle.

Manes pidió que "no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña". Inmediatamente, Cristian Ritondo lo acusó de "sembrar desconfianza" en el espacio opositor.

Durante el fin de semana Diego Santilli, que encabeza una de las listas de Juntos por el Cambio que competirá en las PASO de setiembre en la provincia de Buenos Aires con el neurocientífico impulsado por el radicalismo, se había jactado de que sería "una primaria de caballeros, de ideas, de proyectos, de los temas de la gente" y que el adversario sería el kircherismo.

Sin embargo, Manes salió con todo contra sus propios socios (aunque adversarios en las PASO), dejando en claro que tiene ambiciones presidenciales.

"Esta interna es David contra Goliat. Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña", sostuvo el neurocientífico en una entrevista con el diario La Nación y en una clara referencia a la apuesta de Larreta en la provincia de Buenos Aires, fuera del distrito que gobierna.

En otras apariciones mediatas, el candidato radical lanzó un desafío a quienes pretenden "desde varios sectores, no solo la UCR, el peronismo, el GEN, de diferentes sectores, darle una nueva identidad a la coalición opositora y me gustaría discutir con Santilli todas las semanas".

Y no fueron las únicas definiciones de una jornada activa del precandidato radical. En una clara chicana a sus rivales del PRO, que pareciera adelantar una disputa que podría darse en 2023 si Manes queda bien parado en las PASO de setiembre y en las elecciones de noviembre, lanzó: "Me gustaría debatir con Rodríguez Larreta y Santilli porque no tengo claro el proyecto de país que quieren".

La respuesta del PRO no se hizo esperar

El primero en salir al cruce contra el neurocientífico fue Cristian Ritondo, que con ironía advirtió que las opiniones de Manes hacen que se parezca más un candidato del Frente de Todos que de la oposición y al acusarlo de sembrar "desconfianza" en el espacio.

"Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio", lo cruzó el jefe del bloque PRO en Diputados. De inmediato, Ritondo remató la respuesta: "No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos", concluyó, sin medias tintas.

Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio. No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos. pic.twitter.com/r5oicIVKAJ — Cristian Ritondo (@cristianritondo) July 26, 2021

Ni Rodríguez Larreta ni Santilli van a contestarle a Manes. En su entorno dejaron en claro que "nosotros no enfocamos siempre en el kirchnerismo".

Si embargo, con la ofensiva de Manes, Rodríguez Larreta sabe mejor que nadie que enfrenta un duro desafío. Ya que si bien logró ordenar las candidaturas en el PRO y hacer pie con Santilli en la provincia de Buenos Aires, si Manes vence al larretismo, se perfilará para discutirle la candidatura presidencial 2023 al alcalde de la Ciudad.

Quien también salió con los tapones de punta contra el flamante candidato radical fue el diputado nacional del PRO por el distrito bonaerense Martín Medina. "Manes, las listas cerraron el sábado y el Frente de Todos lleva a Victoria Tolosa Paz de candidata". Y con un emoticón de una carita guiñando un ojo, continuó, "campeón, sos candidato en PBA o sea sos opositor a Kicillof, yo que vos me releo tu libro ‘cerebro argentino’".

Carrió, la primera en "desconfiar" de Manes

Este cruce tiene un antecedente: las duras declaraciones de Elisa Carrió, que lleva a varios miembros de la Coalición Cívica en la lista que encabeza Santilli, contra el neurocientífico.

Un día antes del cierre de listas, Carrió puso en duda las condiciones de Manes para ocupar una banca en el Congreso. Argumentó que él "sabe de neurociencia", pero otra cosa es "defender la Nación en el Congreso" y explicó que para ir al parlamento "hay que saber leer, escribir y redactar un artículo de una ley".

Carrió puso en duda las condiciones de Manes para ocupar una banca en el Congreso

Aunque no fue lo peor que le dijo. Un mes atrás había opinado que "ese muchacho que ahora quiere ingresar a la política, por Manes, "quiere llegar en helicóptero" a la presidencia en dos años.