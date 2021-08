Lobby: Iglesias se vuelve mochila de plomo y la oposición lo deja solo para minimizar el daño

El diputado tiene un estilo ácido para polemizar y dentro de su partido lamentan que camine por la cornisa. ¿Hasta dónde llegará el daño?

Para el diputado macrista Fernando Iglesias no fue fácil llegar al cuarto lugar en la lista de precandidatos que acompañan a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Para pelear un nuevo mandato en un puesto "entrable" y no quedar relegado, tuvo que sortear al alcalde Horacio Rodríguez Larreta y a la jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió que no lo querían en la lista.

Quedó en ese lugar gracias a las presiones del expresidente Mauricio Macri y la titular del PRO, Patricia Bullrich. Ahora ya no pugna por participar de la lista, sino por mantenerse y evitar que crezcan las críticas en su contra, dentro de su propio espacio, por las expresiones misóginas que le dedicó a la actriz Florencia Peña.

Su imagen creció en las redes como uno de los principales exponentes del macrismo más duro. Con declaraciones concentradas en antagonizar con el peronismo, Iglesias tiene un estilo ácido para polemizar y dentro de su partido lamentan que camine por la cornisa, con un discurso muchas veces agresivo hasta con sus pares.

Por esas mismas redes sociales, el diputado ahora afronta un escenario complejo: Peña lo denunció penalmente, con el patrocinio del abogado mediático Fernando Burlando y 15 diputadas del Frente de Todos pidieron su expulsión.

Fernando Iglesias generó una crisis en la oposición tras sus dichos sobre la actriz Florencia Peña

Pocas chances de que sea expulsado

La querella podría transformarse en un paseo por tribunales que lo desgaste aún más en medio de la campaña. Burlando buscó notificarle al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el inicio de la denuncia para su eventual desafuero, pero esa instancia podría prosperar cuando un juez de primera instancia lo pida y la solicitud sea aprobada por dos tercios de los diputados y diputadas.

Por esa razón, es posible que Iglesias no sea desaforado y que el pedido de expulsión tampoco tenga éxito. Pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja que deberá analizar su curso, pero lleva la firma de 15 diputadas lideradas por la periodista Gabriela Cerruti. Un número demasiado exiguo frente a los 119 integrantes del bloque del Frente de Todos, que lideran Máximo Kirchner y Cecilia Moreau.

En el oficialismo de la Cámara baja no hay una posición común y quedó al desnudo por el comunicado que firmaron sus vecinos del Senado para repudiar a Iglesias. El texto tiene la firma del titular del bloque, el formoseño José Mayans, un reconocido militante antiabortista; y de la vicepresidenta del espacio, la mendocina Anabel Fernández Sagasti.

"Una vez más Iglesias destrata a las mujeres, las sexualiza, y pretende inhabilitar su palabra y desvalorizar su accionar", sostiene el texto donde defienden a Peña y a "todas las mujeres que deben soportar el menosprecio y la infamia de parte de quienes quieren disciplinar a las mujeres, y que cuando se quedan sin argumentos recurren a lo inimaginable".

El pronunciamiento lleva el sello inconfundible de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya afrontó los gritos de Iglesias en la última Asamblea Legislativa que encabezó junto al presidente Alberto Ferández para inaugurar el actual período de sesiones ordinarias del Congreso. "Ponete el barbijo", se le escuchó gritar al legislador enardecido por la presencia de la tiular del Senado y empeñado en exhibir su malestar.

El oficialismo no quiere hacer olas

En Diputados no hubo comunicado, ni lo habrá. Por fuera del pedido de expulsión en el oficialismo no harán olas porque en el Gobierno tampoco hay interés en que se profundice el tema porque detrás del affaire con Iglesias, está la controversia sobre la ausencia de controles en la residencia presidencial para recibir invitados cuando regía un aislamiento preventivo estricto.

Entre esas visitas que se ventilaron a la prensa aparecieron Peña, Sofía Pacchi y Úrsula Vargues. Iglesias deslizó que habían ido por motivos sexuales. Burlando y Peña lo acusan de mandar un "un tuit que tenía fotografías de mujeres que realizaron visitas a la quinta presidencial por razones laborales "Para mí la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie", escribió Iglesias y su compañero de bancada Waldo Wolff le contestó: "Pero era de rodillas ¿no?". En la demanda las expresiones fueron consideradas como parte del delito porque se concretaron "en un claro contexto de ironía con una grave connotación sexual".

El larretismo lamenta tener que cargar con el "efecto Iglesias"

La oposición lo deja solo

Iglesias niega que haya insultado a Peña y sostiene que Cerruti miente. Sus pares dentro del bloque macrista lo cuestionan porque consideran que es "funcional al kirchnerismo" en un momento donde la Casa Rosada había quedado obligada a dar explicaciones sobre las razones que permitieron el ingreso de visitas a la residencia presidencial en pleno aislamiento.

A diferencia de otras "minicrisis" esta vez no hubo pedidos de Bullrich o del entorno de Macri para que el bloque amarillo defienda a Iglesias. Su colega Wolff se despegó y se autodenunció ante la Justicia.

También advirtió que "Iglesias sabrá defenderse solo" y pidió a sus pares: "Dejemos de ser funcionales al kirchnerismo, dejemos de ser frivolos". Lo dijo en referencia a la intensidad de las críticas que lo han dejado virtualmente aislado dentro del espacio.

El radicalismo ya avisó que no lo defenderá y los armadores de la campaña electoral de Vidal lamentan el "fuego amigo" en el arranque de su cambio de domicilio electoral.

Si el larretismo aceptó sumarlo por los pedidos del ala dura, ahora lamenta tener que cargar con las consecuencias de tener un candidato acusado de "misógino" en la previa de las PASO del 12 septiembre y dentro en una lista encabezada por una mujer, que no oculta su malestar por la convivencia con Iglesias.

Además de las críticas que lanzaron las mujeres del PRO, lideradas por la diputada Silvia Lospenatto, la gran pregunta que respiran en el equipo de campaña de JxC es: ¿cómo las harán precandidatas para mostrarse con Iglesias?. Por ahora, no lo hacen y un eventual cambio de posición dependerá de la evolución del escándalo y del expediente judicial que podría transformarse en un lastre para la campaña.