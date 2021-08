Denuncian que el peluquero de Alberto Fernández que visitaba la Quinta de Olivos cobró un subsidio: de qué valor

Se difundió una resolución del Ministerio de Trabajo que le otorgó en julio 2020 una ayuda económica a la fundación del estilista Marcelo Cuggini

Se dio a conocer que el peluquero Marcelo Cuggini visitaba la Quinta de Olivos, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio.

A cargo del estilismo del presidente Alberto Fernández, el peluquero habría recibido un subsidio de $700 mil.

Su primo Fabio Cuggini había denunciado que Marcelo recibía miles de pesos por parte del Presidente. No obstante, se desconocía cómo se efectivizaban esos pagos, señala LN+.

Puntualmente, se dio a conocer una resolución del Ministerio de Trabajo del 16 de julio de 2020 que le otorgó la primera cuota de un subsidio a la fundación del estilista por $599.868,91. La razón de esta ayuda económica, tal como explica el documento, estaría vinculado a fomentar "talleres de orientación laboral y cursos de orientación profesional".

Lo curioso es que esta decisión tuvo lugar en un momento en el que no había clases en todo el país ni se podía dictar ningún tipo de curso de manera presencial.

La fundación de Cuggini fue creada e inscripta en la AFIP el 9 de diciembre de 2019, un día antes de la asunción de Alberto Fernández.

Jorge Asis y el análisis sobre las "visitas VIP" a Olivos

El periodista, escritor y analista político Jorge Asís, sorprendió a todos al analizar el escándalo de las denominadas "visitas VIP" a la Quinta de Olivos durante la vigencia de la cuarentena estricta el año pasado, al considerr que "el Gobierno pagaría para que todas las criticas tengan que ver con los visitantes de Olivos o simplemente temas de vacuna".

"Si ese es el enfoque que le quieren dar a una campaña política, te diría que el Gobierno está un poco más tranquilo", añadió el ex embajador en Portugal acerca de un tema que tomó relevancia a fines de la semana pasada con la difusión de la grilla de quienes pasaron por la residencia presidencial.

Asimismo, el escritor advirtió que Juntos por el Cambio tendrá una "difícil" elección legislativa tanto en las Primarias (PASO) de septiembre como en las generales de noviembre, sobre todo María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre el escándalo de las visitas a Olivos, Asis fue categórigo: "Creo que esto no le hace daño y menos en el peronismo".

"A aquel que no lo va a votar a Alberto Fernández y aquel que está dispuesto a votar como sea al peronismo, no le hace absolutamente nada. Ahí es donde golpean la puerta equivocada, porque ahí, de pronto, podés consolidar el voto de los convencidos, de los indignados que nunca lo van a apoyar", remarcó.

Las dificultades de la oposición pensando en las PASO

Por otra parte, el analista se refirió a lo "difícil" que la tendrá la principal alianza opositora en los comicios de medio término, centrándose en la figura de Vidal, por su "desplazamiento" de Provincia a Ciudad de Buenos Aires.

"Esta elección para diputados de la Capital, para María Eugenia Vidal es más difícil que la de 2015 para gobernadora de la provincia de Buenos Aires", aseveró el analista.

En primer lugar, "no se explicó muy bien el desplazamiento, no se entendió", y en segundo, habló de "las contradicciones que tiene la propia lista", que "no es lo que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal hubieran querido", argumentó Asís minuciosamente. Al mismo tiempo, destacó la importancia que tuvieron en su momento las otras fuerzas que acompañaban al partido amarillo cuando éste resultó vencedor.

"En 2015 tenía, aparte del apoyo de los grandes medios de comunicación, a la Unión Cívica Radical adentro. Aquí tiene un radical en segundo lugar, que es una concesión a Martín Lousteau, pero simultáneamente se te arman dos listas radicales, con Ricardo López Murphy y Adolfo Rubinstein", advirtió el periodista y ex diplomático, aludiendo también a la división que se produjo en la Provincia con Facundo Manes, entre otros.

Por último, también planteó la ausencia de dos figuras que "ordenaban las campañas" de Juntos por el Cambio y, principalmente, de Mauricio Macri, que son Marcos Peña, exjefe de Gabinete, y Jaime Durán Barba, asesor del expresidente. "Es la primera elección que no están", recalcó Asís, que, a su vez, afirmó que todo esto "ordenó al Gobierno".

"Está mucho más ordenado y la oposición no encuentra su discurso", concluyó el ‘Turco’.