"Bronca": el nuevo spot de José Luis Espert contra el kirchnerismo

El precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires compartió el spot de campaña en el que hace hincapié en la crisis económica

El precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por el frente Avanza Libertad José Luis Espert lanzó su primer spot de campaña haciendo hincapié en la grave crisis económica que atraviesa el país y apuntando contra el kirchnerismo.

"¿Vos también tenés bronca?", fue el mensaje con el que Espert acompañó su spot, en el que aparece junto a Carolina Píparo, la segunda en la lista de precandidatos a diputados del frente Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires.

"A los que me dicen soberbio, les digo que es bronca. Bronca por el verso del Estado presente con 50% de pobres. Bronca porque fundieron 60.000 pymes dejando a miles sin trabajo. Bronca, la misma que tenés vos. Avancemos", asegura Espert en su spot de campaña.

"Queremos decirles a los bonaerenses que vamos a luchar para que tengan una vida mejor", había dicho ayer Espert, quien resaltó: "Vamos a enfrentar al kirchnerismo para comenzar la reconstrucción de la Argentina; comenzaremos a derrotar al populismo".

Por su parte, Píparo, durante una visita al municipio de Pilar, prometió "seguir estando cerca de la gente para representar su voz en el Congreso".

Hay que recordar que, a pocas horas del cierre de las listas, Carolina Piparo, actual legisladora bonaerense de Juntos por el Cambio, anunció que será precandidata a diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires en el espacio de José Luis Espert y por fuera de la coalición opositora.

"José Luis propuso una gran PASO de toda la oposición y eso no prosperó. No acuerdo con la idea de que un puñado de dirigentes sean los que determinen quién está en la lista y quién no. Como en cada etapa, me quedo con lo mejor, me quedo con la admiración que siento por aquellos dirigentes del espacio que me inspiraron a soñar con un país diferente, ese sueño nos seguirá uniendo, estoy segura", dijo la legisladora, respecto a su salida de Juntos por el Cambio.

Les quiero contar que voy a ser precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, acompañando a José Luis Espert en la fórmula. pic.twitter.com/3sp681WUxe — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) July 22, 2021

"Me asustan la imposición, la resignación y la falta de voces distintas representando a los bonaerenses, pero nunca me asustaron los desafíos. Tengo la convicción de que seremos una oposición firme contra cada intento por avasallar a las instituciones y a los ciudadanos. Con la fuerza y los valores de siempre, será un honor competir para poder representarlos", agregó la legisladora en una serie de tuits.

Un año conflictivo

Durante el último año, Carolina Piparo -que en 2010, embarazada de ocho meses, fue baleada en una salidera bancaria y perdió a su hijo- quedó envuelta en una fuerte polémica política y judicial. En la madrugada de año nuevo sufrió un robo junto a su marido Juan Ignacio Buzali quien, al volante de su coche, persiguió y atropelló a un grupo de motociclistas a quien señalo como un supuesto grupo de ladrones.

"Sabemos que hay que acompañar y más que nunca al emprendedor, al comerciante, al trabajador, al estudiante, al docente, al policía, a las víctimas de la inseguridad, al personal de salud, a las familias de los que no llegaron a recibir su vacuna", agregó Piparo.

José Luis Espert intentó en los últimos meses competir en una gran interna opositora con Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos Aires, pero finalmente esa posibilidad se vio frustrada. "Al frente lo imaginaba con nosotros, con Juntos por el Cambio, el ‘randazzismo’ , Margarita Stolbizer y ahí dentro una PASO para que se eligiera el mejor opositor. Esto ya es el pasado", lamentó la semana pasada en declaraciones radiales.

Finalmente el economista concretó un acuerdo para participar en las próximas elecciones legislativas en Buenos Aires con un frente electoral que incluye partidos y agrupaciones liberales y de centroderecha, como el Partido Libertario, la Ucedé, Dignidad Popular y EPA (Encuentro Plural Alternativo), e intentará tener representantes en los 135 distritos de la Provincia.