Tenembaum a Alberto Fernández: "El mismo que insulta y grita, es quien organizaba la fiestita"

En el editorial de esta mañana Ernesto Tenembaum expresó su total indignación por el escándalo de las visitas VIP a la Quinta de Olivos. El periodista trató de hacer un análisis centrado pero no dudó a la hora de realizarle una lapidaria crítica a Alberto Fernández al señalar: "Hay algo muy repulsivo, el mismo presidente que insulta y grita, es quien organizaba la fiestita".

Al aire de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? fue recordando diferentes episodios que se dieron a lo largo de la cuarentena por la pandemia donde marcó la discusión del presidente con el surfer y los runners. "Un presidente no puede quedarse encerrado en una casa porque tiene que trabajar, pero una cosa es eso y otra cosa es hacer cosas que no corresponden", consideró.

La primera dama realizó una fiesta de cumpleaños en la Quinta de Olivos durante las restricciones por la pandemia

Fuertes críticas

Otra de las cosas que marcó Tenembaum es que la discusión acerca de la veracidad de la primera foto quedó saldada ayer con la aparición de una nueva fotografía: "Se estaban arriesgando y además de arriesgarse estaban dando un ejemplo muy malo". Afirmó que dentro de las obligaciones del presidente está ser "un gobernante respetable" y señaló a Alfonsín como el último de ellos.

El periodista de Radio Con Vos enumeró los errores de Alberto Fernández respecto a este tema. "Primero la reunión peligrosa, segundo la reunión que mientras se perseguía a la gente se hacia la reunión, tercero la torpeza de no cuidar la discreción, cuarto la mentira cuando esto estalla y quinto la tontería de mentir cuando las planillas ya estaban siendo investigadas por periodistas", aseveró.

A pesar de la gran cantidad de tiempo que le dedicó a este tema, no dejó de mencionar que ayer habló la vicepresidenta y la criticó. Se preguntó "¿en qué está la cabeza de esta gente?" luego de que Cristina Fernández de Kirchner avalara el reclamo de La Cámpora por la foto que subió el Partido Justicialista y no aparece ella como protagonista.

Qué sucedió

El 14 de julio de 2020, según consta en los registros oficiales de la Quinta Presidencial de Olivos, ingresaron nueve personas para participar de una fiesta de cumpleaños de la pareja del presidente, en momentos en que ese tipo de encuentros estaba expresamente prohibido por orden del propio Alberto Fernández. No hubo distanciamiento social ni barbijo.

En medio de las controversias, los diputados Mario Negri, Luis Petri, Waldo Wolff y Cristian Ritondo impulsarán un pedido de juicio político contra Alberto Fernández, acompañados por otros integrantes de la oposición.

Este viernes, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero habló sobre la difusión de la foto y enfatizó que "es evidente que hubo un descuido, que se cometió un error y que estuvo mal".

Sin embargo, también apuntó a la oposición por la dimensión de la polémica: "Estamos viendo cómo aflora el oportunismo político, y algunos que se opusieron a todas las medidas de cuidado ahora se rasgan las vestiduras y dan lecciones de moral".

El argumento de Aníbal Fernández

El ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández ensayó una insólita defensa a Alberto Fernández tras la difusión de una foto en la que se ve al Presidente en un cumpleaños en la Quinta de Olivos mientras regía la cuarentena estricta.

"Si ella (por Fabiola Yañez) realizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias es un problema que no atañe a la función pública. Listo, se terminó. No hay otra cosa", comenzó.

"La complicación la quieren poner porque la señora (por Fabiola Yañez) hizo una comida, que puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido, como en la Edad Media, 1.200 años atrás, llegar y cagarla a palos porque cometió un error de esas características?", planteó el interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en declaraciones a Radio Con Vos.

E insistió con la misma idea: "Cómo se resuelve, llega el marido a la casa, la mujer organizó un cumpleaños y el marido la lleva a la habitación y le pega dos piñas porque cometió el error".

"Si ella hizo eso, (el presidente) no tiene mucho más para hacer que participar tibiamente que es lo que sucedió", consideró.

Al ser consultado sobre si el jefe de Estado no debería haber desactivado la fiesta al momento de su llegada, Aníbal Fernández siguió la misma línea: "Fabiola no integra la función pública. Se equivocó y bueno, sepan disculpar. Ustedes quieren hacer de esto una cosa fenomenal y no deja de ser algo que hizo la mujer del presidente que él no lo va resolver como hacía millones de años con una sanción hogareña. Los guapos que esperaban a las minas abajo del farol murieron en el 900".