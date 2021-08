Duhalde y los festejos en Olivos: "Es más grave la situación del país en materia económica y sanitaria"

El expresidente opinó al ser consultado por la reunión realizada por Alberto Fernández para festejar el cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, en pandemia

Eduardo Duhalde se refirió al festejo de cumpleaños de la pareja del presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, el año pasado en la Quinta de Olivos.

"Es como quejarse de que la comida está fría cuando el barco se está hundiendo", aseguró y señaló que es más grave la situación del país en materia económica y sanitaria.

En diálogo con radio La Red, minimizó la importancia del festejo presidencial en momentos en que regía la cuarentena estricta y dijo: "La situación es demasiado grave como para hablar de eso. La inflación, la pandemia...".

Ante esa respuesta, le preguntaron: "¿Usted describe que el gobierno de Alberto Fernández se hunde como el Titanic?". Duhalde, sin titubear, contestó: "Hace rato que estoy diciendo esto, es muy feo que el Gobierno intente disimularlo".

Tras ello, se le preguntó al exmandatario entre los años 2002 y 2003 si no le parecía grave que el Presidente mintiera y si por eso no le cabría alguna sanción.

"¿Hay que echarlo porque miente? No es un delito penal mentir. Yo nunca he mentido", afirmó y añadió: "Nunca se sabe si alguien dice la verdad, yo ya no los escucho a los políticos. Prefiero no pelearme con nadie, creo que se puede lograr la unidad nacional y provincial (...), para eso trabajo en una coalición a 40 años y así sacar a la Argentina adelante", contestó.

Por otra parte, comenzó a criticar el avance del plan de vacunación pese a que él fue uno de los beneficiados en la polémica del vacunatorio vip, el listado de políticos y personalidades que recibieron dosis por fuera de la campaña oficial, escándalo que causó la renuncia del por entonces ministro de Salud de la nación, Ginés González García.

"Yo no me vacuné fuera de la normativa, me dijeron tal día vamos a vacunarlo y así pasó. En Estados Unidos lo vacunaron a Barack Obama y a otros expresidentes como yo", dijo.

Por último, sobre las consecuencias que le cabrían a Fernández por el festejo en plena cuarentena, dijo en base a su experiencia en la silla de Rivadavia: "Nunca un Presidente al que le piden la cabeza puede entregarla".

Memes en las redes

El escándalo por la fiesta de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez en medio de la cuarentena más estricta terminó de explotar con la aparición de las últimas imágenes que dejaron todo en evidencia. Desde hace días el tema se había instalado entre las tendencias de las redes y ahora llegaron los memes, donde miles de usuarios descargaron su indignación contra el presidente Alberto Fernández.

El escándalo nació en Twitter, gracias al usuario @gonziver, quien destapó las visitas ocultas a la Quinta de Olivos, allá por los meses de 2020 en que nadie podía salir a la calle y el mismo presidente salía a insultar a quienes no respetaban las restricciones. Y fue en la misma red social donde los usuarios se tomaron una pequeña revancha con todo tipo de bromas.

Entre la indignación, los recuerdos de todas las frases polémicas que se lanzaron y la exigencia de un pedido de disculpas que probablemente nunca llegue, los usuarios criticaron al gobierno y al presidente. Pero también apelaron a las risas para bajar tensiones, entonces los memes no tardaron en llegar.

Los memes del escándalo

