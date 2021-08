Acusan a Mauricio Macri de no cumplir la cuarentena post viaje: le labraron un acta y preparan denuncia penal

Al regresar al país, ex mandatario declaró que haría su aislamiento en su casa de San Isidro. Sin embargo, inspectores no lo encontraron en el lugar

El ex presidente Mauricio Macri es acusado por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires de no haber cumplido el aislamiento domiciliario obligatorio tras su regreso de Europa.

Inspectores del Ministerio de Salud bonarense se presentaron en su domicilio de San Isidro, pero descubrieron que el líder de Juntos por el Cambio no estaba en el lugar. En consecuencia, le labraron un acta.

Macri volvió al país el lunes pasado, luego de haber permanecido durante 43 días en Europa. Había viajado para cumplir su rol de "presidente de la Fundación FIFA".

El gobierno bonaerense se apresta a realizar una denuncia penal a partir del acta que se labró y, de comprobarse el delito, el ex presidente debería pagar una multa por $4,3 millones.

Desde el núcleo macrista desestiman las acusaciones de la Provincia y argumenta que Mauricio Macri había informado a Migraciones que debía trasladarse a su quinta "Los Abrojos", en Malvinas Argentinas.

"Se deja constancia que el ingeniero Mauricio Macri no se encuentra en su domicilio particular. Encontrándose en infracción al artículo 1 de la Resolución 192/2021", dice el acta que se le labró a Macri.

A continuación, la imagen del acta:

Macri, ¿una piedra en el zapato de Juntos por el Cambio?

El expresidente Mauricio Macri concluyó este lunes una estadía de 43 días en Europa. La semana próxima, cuando haya cumplido su aislamiento preventivo, volverá a tomar contacto con una realidad que no dejó de seguir a la distancia. La coyuntura que dejó antes de iniciar su cuarentena europea es totalmente distinta a la actual.

Se fue después de reunirse con el alcalde Horacio Rodríguez Larreta y declararse prescindente de la interna.

El sábado pasado la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal anunció su retorno y dijo que se sumará a la campaña de JxC. El anuncio no fue gratuito: liberó las críticas de los socios de la alianza opositora que no quieren que el fundador del PRO se vuelva a meter en una campaña proselitista, al menos por un tiempo.

Esta vez los reparos no salieron de Rodriguez Larreta, que hasta el comienzo de la campaña pensaba en un despliegue proselitista sin el expresidente dentro del elenco. Este miércoles el titular del Comité Nacional de la UCR pidió públicamente que Macri no se meta en la campaña y pateó el hormiguero interno de JxC.

"Creo que el kirchnerismo espera que hablemos de los cuatro años de Macri", dijo el diputado nacional por Mendoza y aseguró que, cuando el presidente Alberto Fernández termine su mandato, el kirchnerismo habrá gobernado por veinte años.

Cornejo confirmó que no quiere a Macri en la campaña

Si bien el cálculo no cierra porque omitió los cuatro años del gobierno de Cambiemos, le sirvió para completar la embestida contra Macri echándole la culpa al Gobierno. "Y todavía son tan caraduras de querer focalizar que los problemas de la Argentina nacieron en los cuatro años de Macri", cintureó Cornejo. Luego cerró el círculo: "A mí me parece que Macri no debe estar en la campaña activo porque va a ser funcional a ese discurso. Me parece que tenemos que salir de esa etapa", completó el mendocino.

De ese modo confirmó que la UCR no quiere a Macri a la campaña. En boca de Cornejo, el segundo socio de JxC dio otro paso de la ofensiva que impulsa para disputarle al PRO el liderazgo del principal conglomerado opositor. También llenó el silencio que dejó la Coalición Cívica desde que su fundadora, Elisa Carrió, sentenció que "Macri ya fue".

El tercer socio de JxC no rebatió a Cornejo y sus dirigentes guardaron silencio detrás de la exdiputada que está más concentrada en la campaña y en repetir su última acusación. La abogada oriunda del Chaco asegura que el precandidato a diputado nacional por la Ciudad, Javier Milei, es impulsado por el aparato de inteligencia del Estado para restarle votos a JxC y ser funcional al Gobierno.

Entre el freno que reclama Cornejo para Macri y las acusaciones de Carrió contra Milei hay un hilo conductor que resulta inquietante: tanto el radicalismo como la Coalición Cívica están dispuestos a utilizar la acusación de ser funcional al kirchnerismo para evitar la presencia de Macri en la campaña pero también para enlodar a la fuga de votos por derecha que Milei le puede provocar a JxC en la Ciudad.

En ambos casos los movimientos parecen coincidir con las resistencias más íntimas que tuvo el larretismo con el expresidente hasta hace una semana. También con el malestar que se respira en el gobierno porteño por la irrupción del economista ultraliberal que encabeza la lista de "La Libertad Avanza", el único espacio que no acordó con la estrategia de ampliación de JxC, que sumó al exministro Ricardo López Murphy, al frente de la lista de precandidatos a diputados nacionales de Republicanos Unidos.

El anticipo del retorno de Macri a la campaña que hizo Vidal aumentó las suspicacias sobre dónde se mostrará con el expresidente. Fue el expresidente quien llamó a la exgobernadora para ponerse a disposición. Además podría sumarse a la campaña bonaerense del exvicejefe de Gobierno Diego Santilli, pero desde su entorno no hubo una sola precisión de donde podría aparecer Macri.

Macri quería meterse en la campaña, mientras que sus socios le piden que no lo haga

Antes de su regreso a Buenos Aires, en las oficinas que el expresidente tiene en la localidad bonaerense de Olivos prometían recorridas por Córdoba y Santa Fe. Hasta entonces también apareció Mendoza como otro destino posible. La negativa de Cornejo sembró dudas pero no enterró por completo una eventual visita del magnate a la mayor provincia cuyana, porque uno de sus delfines, como el diputado nacional Omar De Marchi, buscará invitarlo como otro capítulo en la construcción de su candidatura a gobernador provincial y competir en 2023 con la eventual postulación de Cornejo por un nuevo mandato como gobernador mendocino.

Sobre esas aguas revueltas deberá navegar el expresidente si realmente se decide a meterse en la primera campaña de su vida política en la que sus socios le piden públicamente que no lo haga. Una afrenta para Macri que, hasta hace cuatro meses atrás, estaba convencido en pelear por un segundo mandato luego de publicar su libro "Primer Tiempo".

Quienes hablan con el magnate dicen que no enterró ninguna de sus ambiciones políticas y que la posibilidad de sumarse a la campaña lo tienta. La considera un revés para quienes quieren jubilarlo antes de tiempo, aunque ahora estén empeñados en considerarlo una mochila de plomo para la campaña.